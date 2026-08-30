Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei Männern, die am frühen Sonntagmorgen (30. August) Schüsse auf ein Einfamilienhaus in Köttingen abgegeben haben sollen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Geprüft werde auch, ob es einen Zusammenhang mit Schussabgaben in Köln gibt.

Bewohner des Einfamilienhauses hatten in den frühen Morgenstunden gegen 4.45 Uhr Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte entdeckten mehrere Einschusslöcher an dem Haus und stellten Patronenhülsen sicher. Auch ein Auto, das vor dem Haus geparkt war, sowie ein Nachbarhaus wurden getroffen. Verletzt wurde niemand.

Erftstadt: Polizei setzte Hubschrauber zur Fahndung ein, ohne Erfolg

Die beiden Männer flüchteten laut ersten Ermittlungen der Polizei zu Fuß in Richtung eines Feldes. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Suche blieb aber erfolglos.

Die beiden Männer sollen nach Zeugenaussagen etwa 1,85 Meter groß und schlank sein. Einer der Täter trug einen roten Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und weiße Sneaker. Sein Komplize war mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und mit dunklen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 in Köln unter 0221/2290 oder per E-Mail entgegen. (aen/mkl)