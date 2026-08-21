Die Polizei hofft nach einem Brand in Erftstadt-Köttingen dem möglichen Brandstifter mit einem Bild aus der Überwachungskamera auf die Spur zu kommen. In der Nacht zum 12. Juli, einem Sonntag, wurde die Feuerwehr zu einem Feuer an der Max-Ernst-Straße gerufen. Mehrere Anwohner hatten den Brand in den frühen Morgenstunden bemerkt und Alarm geschlagen. Laut derzeitigem Sachstand, so die Polizei am Dienstag, soll das Feuer von einem Gartenschuppen auf einen Wohnwagen und teilweise angrenzende Gärten übergegriffen sein.

Dabei soll auch eine am Wohnwagen angeschlossene Gasflasche explodiert sein. Hierbei entstand hoher Sachschaden. Die Anwohner in dem dicht bebauten Wohngebiet bemerkten das Feuer, brachten sich in Sicherheit und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach den Löscharbeiten begann die Polizei mit der Spurensicherung. Dabei fielen ihnen Ungereimtheiten auf. Zudem wurde der Bereich von einer Kamera überwacht. Ein Mann ist darauf zu sehen, der in der Zeit zwischen 2.35 und 2.50 Uhr am Brandort war.

Diesen Mann sucht die Polizei jetzt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Gesuchte ist zwischen 1,65 und 1,80 Meter groß, schlank, trägt einen Bart und hat braunes Haar. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine kurze Hose, schwarze Socken und Turnschuhe. Hinweise per E-Mail oder unter 02271/810. (be)