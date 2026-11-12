Für den Harvester war es nur eine Sache von wenigen Minuten – die Fällungen der Eschen und Ahornbäume am Parkplatz Grubenweg. Um dort die Verkehrssicherheit weiterhin zu gewährleisten, mussten die von Pilzen befallenen, kranken, teils sogar schon toten Bäume raus aus den Beständen. „Die Pilze schwächen die Bäume derartig, dass sie binnen kurzer Zeit absterben“, erklärt Revierförster Frank Mayer.

Unter seiner Verantwortung stehen die aktuellen Verkehrssicherungsmaßnahmen und die Durchforstungen im Villewald. Um Unfälle zu vermeiden, aber auch um Platz zu schaffen für die nächsten Laubbaum-Generationen, müsste er auch rund um den Liblarer See an den Bestand. „Etwa ein Fünftel der Bäume muss raus“, so Mayer.

Platz für gesunde Bäume

Der Wald rund um den Liblarer See sei ja noch relativ jung. Bei der Rekultivierung seien die Bäume bewusst sehr eng gepflanzt worden. „Jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir den Bäumen wieder mehr Platz machen müssen, damit die gesunden, kräftigen Exemplare auch in Zukunft weiterwachsen können“, erklärt Mayer.

Regelmäßige Durchforstungen in einem so jungen Wald seien ganz normal. Außerdem müssten auch wieder einige der inzwischen überalterten Pappeln der ersten Generation nach dem Braunkohleabbau gefällt werden. „Die sind teils sicherlich schon 60 Jahre alt“, erklärt der Förster. Viele von ihnen seien innen bereits morsch. Mayer möchte sich nicht ausmalen, wenn Waldbesucher durch herabfallende Äste oder sogar ganze Pappeln zu Schaden kämen.

Neuer Harvester mit acht Rädern im Einsatz

„Diese Risiken lassen sich ja vermeiden“, sagt er und zeigt auf den Harvester – ein Modell der allerneuesten Generation dieser vollautomatisierten Maschinen, mit denen sich Bäume fällen lassen.

„Er ist nagelneu und erst seit Oktober dieses Jahres im Einsatz“, merkt der Fahrer Philipp Axer (33) von der Firma Koppenburg an. Als Besonderheit wies er auf die acht Räder hin, die nun den Waldboden noch weniger belasten, aber auch für noch mehr Standsicherheit sorgen.

Das Gerät packt auch dicke Äste. Copyright: Margret Klose

Das Vorgängermodell habe nur sechs Räder gehabt. Die Technik ansonsten sei aber weitestgehend unverändert. Regelmäßige Updates hielten den Bordcomputer im voll klimatisierten Cockpit stets auf dem neuesten Stand.

Doch viel Zeit für lange Erklärungen hatte Axer nicht. Schon packte er mit der Kralle seines Harvesters auch schon den nächsten Baum, um ihn binnen nur weniger Sekunden zu fällen und ihn direkt in gleichgroße Stücke am Parkplatzrand abzulegen.

Weitere Arbeiten und Sperrungen am Radweg

„In den nächsten Tagen müssen wir auch die Verkehrssicherheit entlang des Radweges parallel zur Luxemburger Straße zwischen der Seestraße und der Einfahrt am Campingplatz wiederherstellen“, erklärt Mayer weitere noch anstehende Arbeiten. Auch bei diesen Forstarbeiten werde es Sperrungen geben müssen. „Eine entsprechende Umleitung wird aber ausgeschildert“, kündigt er an.

„Alle nötigen Fällungen der Bäume entlang der Luxemburger Straße sind inzwischen abgeschlossen“, berichtet er. Noch müsse dort aber das Holz gerückt werden. Und um möglichen Missverständnissen vorzugreifen, betont der Revierförster auch, dass sämtliche verschmutzten Wege spätestens bis zum Frühjahr wieder instandgesetzt und gereinigt werden.

Neues Forsteinrichtungswerk und Waldinventur

Bleibt noch das neue Forsteinrichtungswerk. „Es gilt seit 2026“, berichtet Mayer. Das Gesetz beinhaltet, dass alle zehn Jahre eine Waldinventur fällig wird. Stichprobenartig werde dabei der Baumbestand im Wald erfasst. „Aus dem Ergebnis wird dann die Menge für die Holzernten der kommenden zehn Jahre berechnet“, erklärt er. In seinem Revier wachsen demzufolge pro Hektar und Jahr rund 7,5 Festmeter Holz nach. „Maximal genutzt werden jedoch bei mir jedes Jahr nur etwa 4,5 Festmeter“, erklärt er. Diese Waldinventur gibt es in NRW im Übrigen bereits seit weit über 100 Jahren. „Sie wird halt nur alle zehn Jahre erneuert“, erklärt Mayer.