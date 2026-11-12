Konzert in der „guten Stube“ Lechenichs

Zum 18. Mal spielt Günter Hochgürtel, der sogenannte Eifeltroubadour, am Sonntag, 22. November, 18 Uhr, ein Konzert „in der guten Stube im Herzen Lechenichs“, kündigt der Musiker an. „Ich denke immer, wenn ich mein Konzert im Lechenicher Hof spiele: Diesmal werden sicher weniger Leute kommen. Und dann ist die Bude trotzdem wieder voll“, teilt er mit.

Neue Lieder und internationale Klassiker

Hochgürtel ist Frontmann der Eifelband „Wibbelstetz“. Nach Lechenich bringe er neue Lieder mit, die auf der aktuellen CD seiner Band „Sujet von ejal“ veröffentlicht wurden. Neben eigenen Songs in Eifeldialekt und Hochdeutsch erwarten die Zuhörer zudem englische Singer-Songwriter-Klassiker, französische Chansons und italienische Canzoni.

Eintritt frei, Reservierung möglich

Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum. Tischreservierungen sind unter 02235/953556 möglich. Weitere Informationen zum Künstler finden Interessierte online. (eva)

www.guenter-hochguertel.de