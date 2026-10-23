Sie alle verfolgen unterschiedliche Interessen, und haben doch vor allem eines gemeinsam: den Einsatz für ihre Heimat. Die Stadt Erftstadt hat den diesjährigen Heimat-Preis an Vertreterinnen und Vertreter des Aktiv Clubs Erftstadt, des Geschichtsvereins Erftstadt und an den Verein Jazzin' Erftstadt überreicht, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Verleihung fand im großen Sitzungssaal des Rathauses statt. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Kultur und der Stadtverwaltung hatte die Preisträger zuvor bestimmt.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Es gab keinen dritten Preis, stattdessen wurde zweimal der zweite Preis vergeben. „Dieses Ergebnis zeigt, wie eng die Entscheidungen um die drei Ehrenplätze am Ende waren“, wird Bürgermeisterin Carolin Weitzel zitiert.

Jazzin' Erftstadt: Ort der Begegnung und des Austauschs

Der erste der beiden zweiten Plätze ging an den Verein Jazzin' Erftstadt, den der erste Vorsitzende Dr. Ralph Pahnke, seine Stellvertreter Elmar Frensch und Frank Kern sowie Schriftführer Dr. Matthias Fischer vertraten. Mit rund 20 Konzerten jährlich habe sich der Verein zu einer festen Größe in der Erftstädter Kulturlandschaft entwickelt, so Weitzel. Der „Jazz-Mittwoch“ im Anneliese Geske Musik- und Kulturhaus sei ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft. Ralph Pahnke betonte, man habe sich sehr über den Preis gefreut. Er sprach zudem von einer wirklich schönen Veranstaltung. Der Verein hatte 2024 den Kulturpreis des Kreises erhalten.

Geschichtsverein macht Vergangenheit lebendig

Der weitere zweite Preis ging an den Geschichtsverein Erftstadt. „Sie machen die Geschichte Erftstadts lebendig und bieten immer wieder spannende Einblicke in die Vergangenheit – auch dank der jährlichen Themenprogramme“, betonte die Bürgermeisterin. In diesem Jahr beschäftigte sich der Verein etwa mit der Geschichte der Gaststätten. „Mit diesem Projekt, für das sie heute ausgezeichnet werden, erinnern Sie an ein ganz besonderes Stück ‚Heimat‘, das es so kaum noch gibt“, so Weitzel. Die erste Vorsitzende Susanne Rothkamp und der zweite Vorsitzende Dr. Wilfried Ostendorf vertraten den Verein, der 2027 sein 25-jähriges Jubiläum feiert. „Wir wollen das jetzt als Ansporn nehmen und im kommenden Jahr so weiter machen“, so Ostendorf. Dann unter dem Motto: „Wir feiern unseren Verein.“

Der diesjährige Heimatpreis. Copyright: Stadt Erftstadt/Düster

Erster Preis für den Aktiv Club Erftstadt

Der Aktiv Club Erftstadt wurde mit dem ersten Preis ausgezeichnet, den der erste Vorsitzende Norbert Steinhoff und der zweite Vorsitzende Jürgen Konrad entgegennahmen. „Der Aktiv Club Erftstadt, stadtbekannt als ACE, setzt sich seit über 40 Jahren für ein aktives, gesundes und gemeinschaftliches Leben in unserer Stadt ein“, betonte die Bürgermeisterin. Mehr als 800 Mitglieder – überwiegend Seniorinnen und Senioren – schätzten das vielfältige Programm, das der Verein anbiete, so Weitzel: „Der ACE ist bei allen Aktivitäten stets verbindendes Element. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, die zusammenkommen.“ Besonders wertvoll sei dieses Engagement vor allem hinsichtlich der Einsamkeit im Alter, der der ACE mit seinen Angeboten wahrlich aktiv entgegenwirke. „Danke an alle Aktiven und Unterstützer, die zu dieser Auszeichnung beigetragen haben“, heißt es seitens des Clubs.

Weitzel hob die Bedeutung des Ehrenamts für Heimat hervor: „Heimat wächst von unten, indem zahllose Menschen sich ehrenamtlich engagieren und damit Heimat für ihre Mitmenschen schaffen, fördern, bewahren und weiterentwickeln.“

Die drei Preise werden insgesamt mit 5000 Euro dotiert. 2500 Euro gingen an den ACE, die andere Hälfte zu gleichen Teilen an den Geschichtsverein und Jazzin'. Seit 2019 lobt die Stadt den Preis aus. (eva)