Handgemachte Produkte und besondere Unikate: Die Designmesse Sahnestücke findet am kommenden Wochenende, Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Oktober, wieder auf Burg Konradsheim, Frenzenstraße 148, in Erftstadt statt.

Die Messe feiert 15-jähriges Bestehen

In diesem Jahr laden die beiden Veranstalterinnen Ela Herfeld und Maren Freymuth zu einer besonderen Ausgabe der Sahnestücke ein: Die Messe feiert ihr 15-jähriges Bestehen.

„Was vor 15 Jahren als Idee für eine besondere Designmesse begann, ist heute ein beliebter Treffpunkt für alle, die gern mit Neugier stöbern und Schönes entdecken“, kündigen die beiden in einer Mitteilung an. Die Veranstaltung lade dazu ein, handgemachtes Design kennenzulernen, Lieblingsstücke zu finden und die Menschen hinter den Arbeiten zu treffen.

Besucherinnen und Besucher erwarten rund 60 Ausstellerinnen und Aussteller auf dem Gelände. Sie präsentieren dabei handgefertigte Einzelstücke, kleine Serien und kreative Entwürfe. Statt beliebiger Massenware gebe es besondere Dinge mit eigener Handschrift zu entdecken, von alltagstauglichen Lieblingsstücken bis zu kleinen Geschenken, die man nicht überall findet, heißt es. Viele der Ausstellenden fertigen ihre Ware laut den Veranstalterinnen selbst an. Interessierte haben zudem die Gelegenheit, mit den Kreativen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wie ihre Arbeiten entstehen.

Von Mode über Schmuck bis zu regionalen Leckereien

Angeboten werden unter anderem Mode und Accessoires, Schmuck und Kunst, besondere Dinge für Haus und Wohnung, Papeterie, Bücher, Produkte für Kinder und Kulinarisches wie regionale Leckereien. Es gibt unterschiedliche Materialien, Farben und Stilrichtungen zu entdecken.

Viele Kreative setzen dabei den Veranstalterinnen zufolge auf langlebige Produkte, natürliche oder recycelte Materialien und Upcycling. Ein großer Teil der Ausstellerinnen und Aussteller komme dabei aus Erftstadt, Köln und dem Umland.

„Seit 15 Jahren ist es uns wichtig, sorgfältig ausgewähltes Design und die Menschen dahinter zusammenzubringen. Wir möchten einen Ort schaffen, an dem man in Ruhe stöbern, Neues entdecken und direkt mit den Kreativen ins Gespräch kommen kann“, werden Ela Herfeld und Maren Freymuth in der Mitteilung zitiert.

Historische Wasserburg öffnet ihre Tore

Eine Besonderheit: Die sonst nicht öffentlich zugängliche, historische Wasserburg Konradsheim öffne für die Designmesse Sahnestücke abermals ihre Tore. Zwischen den alten Mauern lasse es sich entspannt stöbern und verweilen.

Erstmals hat die Messe neben dem bekannten Termin im Herbst auch im Frühjahr stattgefunden. Nach der gelungenen Premiere ist die nächste Ausgabe vom 5. bis 7. März 2027 vorgesehen. Beide Messen können mit Design und Kunsthandwerk aufwarten. Bei der Ausgabe im Frühling gibt es zudem kreative Workshops und Mitmachangebote.

Die Designmesse hat am Freitag, 23. Oktober, von 18 bis 22 Uhr geöffnet. Am Samstag, 24. Oktober, kann man die Sahnestücke von 11 bis 19 Uhr besuchen und am Sonntag, 25. Oktober, von 11 bis 18 Uhr. Ein Tagesticket gibt es für vier Euro, ein Wochenendticket kostet sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt. Weitere Informationen online. (eva)

https://www.sahnestuecke-messe.de/