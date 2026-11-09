Am Ende standen sich zwei junge Frauen gegenüber. Sie hielten sich an den Händen, die Augen verschlossen. Schließlich fiel ein Name. Sarah Catherina Völmecke Segovia, kurz Catherina Völmecke, ist „Miss Charm Germany 2026“.

„Ich freue mich riesig“, sagt die 23-Jährige, die in Liblar aufgewachsen ist, im Gespräch mit der Redaktion. „So langsam beginne ich das auch zu realisieren.“

Der Weg dorthin sei ein langer gewesen. Auch Familie und Freunde hätten bis zur letzten Sekunde mitgefiebert. Vor Freude habe sie geweint, sagt sie. „Ich habe nie wirklich damit gerechnet, zu gewinnen. Mir ging es einfach darum, wirklich mein Bestes zu geben, mit ganzem Herzen an die Sache heranzugehen.“

Finale in Ho Chi Minh City

Für sie geht es nun – als Gewinnerin des deutschen Wettbewerbs – zum internationalen Finale in der vietnamesischen Stadt Ho Chi Minh City. Dort tritt sie dann gegen Kandidatinnen aus der ganzen Welt an.

Aus Vietnam, aber auch aus Südamerika sei die Unterstützung bisher groß gewesen, berichtete Völmecke. Auch ihre Familie aus Paraguay habe das Finale des deutschen Wettbewerbs über die sozialen Medien verfolgt. „Ich bin sehr dankbar drüber, dass da auch meine Familie mich unterstützt und beide Seiten meiner Kultur und meiner Herkunft so mit dabei sind.“

Ihre Mutter begleitet sie nach Vietnam. Sie ist Schneiderin und hatte an ihrem Finalkleid von der paraguayischen Designerin Yeruti Acosta letzte Anpassungen vorgenommen.

Vorbereitungen auf Hochtouren

Die Siegerin mit ihrer Familie. Copyright: Kim Kelly Brown Academy

Nächste Woche geht es los. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, sagt die 23-Jährige. Derzeit habe sie Videodrehs für die sozialen Medien und Kollaborationen. Derweil läuft die Suche nach Sponsoren für Abendkleider, aber auch Interview-Trainings hat sie.

Anspruchsvolles Programm in Vietnam

In Vietnam wartet ein anspruchsvolles Programm: Pressekonferenz, kulturelle Aktivitäten, Stadtbesuche. Die Vorfreude ist ihr wahrlich anzusehen. Im Halbfinale des Wettbewerbs präsentieren die Kandidatinnen jeweils Bade- und Abendmode. Ins Finale Anfang Dezember kommen 20 von ihnen. Auch eine Frage-Antwort-Runde gibt es.

Authentizität statt „gestriegeltes Püppchen“

Im Finale in Deutschland wurde ihr die Frage gestellt: „Was ist dir wichtiger, geliebt zu werden oder respektiert zu werden?“ Sie wählte den Mittelweg: „Meine Antwort war, dass Liebe niemals etwas sein sollte, was du verdienen solltest.“ Entscheidend sei nicht die perfekte Antwort. Ihr gehe es um Authentizität. Sie wolle aus dem Herzen sprechen und Menschen mit ihren Worten berühren. „Ich möchte nicht das perfekte, gestriegelte Püppchen sein.“ Sicherlich trete sie in einem Schönheitswettbewerb an, räumt sie ein. „Aber Schönheit ist nicht nur auf das Äußerliche beschränkt.“

Vorfreude statt Aufregung

Rund drei Wochen bleiben sie und ihre Mutter in Vietnam. Zu Hause geht das Leben weiter. Catherina Völmecke studiert Molekulare Biotechnologie und arbeitet im Pharma-Marketing. Derzeit plant sie ihren Zeitplan streng und arbeitet für ihr Studium vor. Ihre Arbeit unterstütze sie beim Wettbewerb.

Statt Aufregung überwiege bei ihr die riesige Vorfreude: „Es ist eine Erfahrung fürs Leben, und ich bin sehr dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen.“ Es sei eine Ehre, für Deutschland im Wettbewerb antreten zu dürfen. Auch wolle sie sich weiter für ihr Thema, mentale Gesundheit, einsetzen. Sie will zu sich selbst und ihren Werten stehen. „Gib selbst für einen Titel nicht auf, wer du bist.“ Ihre positive Lebenseinstellung hilft ihr. Alles im Leben passiere aus einem Grund. (eva)