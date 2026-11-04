Ausgelassene Stimmung am Liblarer See: Am vergangenen Wochenende hat der Segel-Club Ville (SCV) seinen historischen Aufstieg in die 1. Segel-Bundesliga mit großem Jubel und vielen Gästen gefeiert. Erftstadts Bürgermeisterin Carolin Weitzel gehörte zu den ersten Gratulantinnen auf dem Vereinsgelände am Liblarer See und überbrachte die offiziellen Glückwünsche der Stadt.

Krimi im Finale von Berlin-Wannsee

Nach einer nervenaufreibenden und von taktischer Meisterleistung geprägten Saison hatte sich die Crew des SCV gegen die starke nationale Konkurrenz durchgesetzt. Dabei wurde das Finale in Berlin-Wannsee noch zum „echten Krimi“, wie der Verein verkündete: „Wenig Wind, drehende Böen, viel Nervenkitzel.“

Doch mit drei Podiumsplätzen und dem Spieltagssieg in Kiel hatte sich die Crew das Ticket nach oben schon über die ganze Saison erarbeitet, und so führte Steuermann Dirk Strelow das Boot, unterstützt von Taktiker Lars Schafmeister, Trimmer Tom Krell und Vorschiffsmann Ben Krell, zu Rang vier in der Gesamtwertung, der für den Aufstieg reichte. Die Segelbundesliga gilt als höchste nationale Vereinsliga. Damit misst sich der Club ab April 2027 mit den erfolgreichsten und stärksten Segelvereinen Deutschlands – ein außergewöhnlicher Erfolg für ein Heimatrevier von der Größe des Liblarer Sees, wie der Verein stolz erklärt.

Lob aus dem Rathaus

Die Bürgermeisterin würdigte in ihrer feierlichen Rede vor allem die Tragweite des Erfolgs für die ganze Region. „Der sensationelle Sprung in das Oberhaus des deutschen Segelsports zeigt eindrucksvoll, was mit Leidenschaft, herausragendem Teamgeist und einer engagierten Vereinsarbeit möglich ist. Der SCV trägt den Namen Erftstadts nun als fantastisches sportliches Aushängeschild in die gesamte Bundesrepublik“, sagte sie. Ihre eigene Nähe zum Wassersport betonte sie nebenbei: Seit vielen Jahren besitzt sie selbst den Sportbootführerschein. Ebenfalls gratulierte Peter Kaulen, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Erftstadt, dem Verein.

Einer der größten Segelvereine in NRW

Anstoßen auf den Erfolg. Copyright: Segel-Club Ville

Mit rund 400 Mitgliedern gehört der Segel-Club Ville nach eigenen Angaben zu den 15 größten Segelvereinen in Nordrhein-Westfalen. Regatten werden seit 1970 meist offen für Verbandsmitglieder ausgerichtet. Neun Bootsklassen, darunter Vaurien, Laser, 420er, Optimist und Schwertzugvogel, bilden das Angebot; daneben pflegt der Club das Fahrtensegeln.

Ehrung und Dank bei der Aufstiegsgala

Im Mittelpunkt der Aufstiegsgala stand die feierliche Ehrung der erfolgreichen Seglerinnen und Segler. Der Vorstand des SCV nutzte den festlichen Rahmen zudem, um sich bei allen Sponsoren, Förderern und den rund 400 Vereinsmitgliedern zu bedanken, die das Bundesliga-Projekt über Jahre hinweg getragen haben. Ein besonderer Dank galt auch der intensiven Nachwuchsarbeit, die das Fundament für diesen Erfolg gelegt hat.

Weitere Sponsoren gesucht

Doch die SCV-Familie blickte nicht nur auf eine geschichtsträchtige Saison zurück, sondern richtete den Blick bereits voller Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen in der 1. Bundesliga, die im April 2027 startet. Der Aufstieg ist auch finanziell eine neue Herausforderung. Weitere Sponsoren werden gesucht und können sich beim Vorsitzenden Stephan Weiser melden.

Letzte Ranglisten-Regatta des Jahres

Zeitgleich ging am Wochenende auf dem Liblarer See die letzte Ranglisten-Regatta des Jahres über die Bühne. Am Samstag und Sonntag segelten 22 Boote der Vaurien-Klasse aus dem gesamten Bundesgebiet auf dem „Lido“ um die letzten Punkte der Saison.