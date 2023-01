Frechen – In der Mittelrheinliga können die Fußballer der SpVg Frechen 20 voller Stolz auf eine rasante Entwicklung zurückblicken. Das trifft auf alle drei Senioren-Mannschaften im Herrenbereich zu, die sich in der Hinrunde alle sportlich in starker Verfassung präsentiert haben.

Mit diesem Verlauf wäre der Trainer der Zwanziger, Okan-Tamer Özbay, vor Saisonbeginn hoch zufrieden gewesen. Seine Erwartungen wurden nicht nur in vollem Maße erreicht, sondern sogar übertroffen. Özbay erklärt: „Wir haben schon vier bis fünf Punkte liegengelassen, das hätte sogar noch besser laufen können. Wir streben immer nach mehr.“



Die beiden Niederlagen gegen den SV Bergisch Gladbach und Viktoria Arnoldsweiler sind für ihn aus unterschiedlichen Gründen absolut zu akzeptieren. Die Unentschieden gegen den VfL Alfter, den FC Pesch und Fortuna Köln hingegen waren unglücklich und vermeidbar.

SpVg Frechen 20: Das sagt Coach Özbay zum Erfolg

Das Hauptaugenmerk von Coach Özbay liegt auf der Weiterentwicklung der Spieler. „Es ist wichtig, ihnen den Glauben zu vermitteln. Wenn du gut startest, und jeder kennt die Abläufe, ist es klar, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Das macht sich bei Spielern und uns Trainern positiv bemerkbar“, sagte der Frechener Übungsleiter.

Alexander Mademann ist einer von mehreren positiven Erscheinungen und steht exemplarisch für Özbays akribische Trainingsarbeit. Der 21 Jahre junge Defensivmann stieg zu einem der absoluten Leistungsträger auf. Durch konstant gute Vorstellung sicherte sich Mademann einen Platz als Innenverteidiger in der Abwehrreihe der Zwanziger. Auf seiner Position spielte Mademann immer durch und hat eine enorme Entwicklung auf dem Platz genommen. Dies ist nur eine Personalie, von denen es gleich mehrere gibt.

Spieler mit Regionalliga-Erfahrung kommt zur SpVg Frechen 20

So ist etwa Angreifer Felix Krellmann auf dem geteilten Platz sechs der Torjägerliste der Mittelrheinliga zu finden, gefolgt von seinem Mannschaftskollegen Marcus Wilsdorf, der mit acht Treffern Rang zehn belegt. Terence Okoeguale trägt mit seinen vier Torerfolgen als Flügelflitzer mit zum Erfolg der Zwanziger bei.

Stillstand und Zufriedenheit wird es bei den Zwanzigern nicht geben. Die verlorenen Punkte sollen in der Rückrunde zurückgeholt werden. Mithelfen soll ein 19-jähriger, ambitionierter Neuzugang, der bereits in der Regionalliga eingesetzt wurde. „Er wird uns ganz klar weiter beringen“, blickte Özbay zuversichtlich voraus. Sein Name wird noch unter Verschluss gehalten. Darüber hinaus sind keine weiteren Neuzugänge mehr geplant.

So lief die Hinrunde der Mannschaften der Spielvereinigung Frechen 20

In der Mittelrheinliga überwintert die Spielvereinigung Frechen 20 auf dem vierten Platz und ist damit die höchstplatzierte Mannschaft aller Teams aus dem Fußballkreis Rhein-Erft.

Die Zwanziger rangieren sechs Zähler hinter dem Ligaprimus 1. FC Düren (42), dem der FC Hennef (39) und der SV Bergisch Gladbach (37) auf den Fersen sind. Die Frechener kommen auf elf Siege und drei Unentschieden wie auch auf ebenso viele Niederlagen. Sie stellen die viertbeste Abwehr und die viertbeste Offensive.

Auch der Nachwuchs der SpVg macht von sich reden: In der Staffel 1 der Bezirksliga rangiert die U 23 auf dem dritten Platz und hat neun Siege eingefahren, spielte neunmal unentschieden und verlor nur drei Spiele. Mit 30 Torerfolgen präsentiert sich der Angriff der Mannschaft des neuen Trainers Johannes Zäh durchaus solide, während die Defensive mit nur 18 Gegentreffern die zweitbeste hinter der des Tabellenzweiten SV Altenberg ist (17).

Erfreulich ist das Abschneiden der Drittvertretung: In der Kreisliga B überwintert die Mannschaft Trainer Michael Jüßen in der Staffel 3 hinter dem Tabellenführer TSV Weiß auf dem zweiten Platz. Die Zwanziger haben mit der besten Defensive der Liga (14 Gegentreffer) neun Siege nach zwölf Spielen auf der Habenseite, spielten zweimal unentschieden und verloren nur einmal. (hjp)