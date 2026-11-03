Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder anderen akuten medizinischen Notfällen zählt jede Minute, manchmal sogar jede Sekunde. Da ist es wichtig, dass schnell qualifizierte Helfer vor Ort sind und lebensrettende Maßnahmen einleiten können. Dafür setzt die Feuerwehr Frechen nun auf ein neues Alarmierungssystem: Ausgebildete Ersthelfer und Ersthelferinnen werden über ihr Smartphone alarmiert, wenn sich in ihrer unmittelbaren Umgebung ein Notfall ereignet. Sie können dann meist schon vor dem Rettungsdienst vor Ort sein und mit der Ersten Hilfe beginnen.

Überlebenschancen steigen

Die digitale Alarmierung läuft per App über das KatRetter-System. Im Zusammenspiel vieler Beteiligter, die in einem Notfall erforderlich sind, soll es die bestehenden Regelungen ergänzen und verbessern.

„Es hilft dabei, die Zeit bis zum Beginn weiterführender medizinischer Maßnahmen zu verkürzen“, so die Stadt Frechen in einer Pressemitteilung: „Insbesondere bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand können frühzeitig eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen entscheidend für die Überlebenschancen der Betroffenen sein.“

Wer als Ersthelfer mitmachen kann

Das Gute an dem neuen System: Mitmachen und helfen kann eigentlich jeder. Zumindest alle, die als Ersthelferin oder Ersthelfer qualifiziert sind. Sie können sich als KatRetter registrieren lassen und werden dann in das Alarmierungssystem eingebunden.

Feuerwehr wirbt für das Projekt

Mitglieder der Feuerwehr Frechen haben kürzlich bei einer Aktion in der Innenstadt für das Projekt geworben. Die Feuerwehr will weiterhin bei verschiedenen Anlässen auf das neue Alarmierungssystem aufmerksam machen und über die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Mitwirkung informieren.

Mit dem KatRetter-System wolle man das Engagement qualifizierter Ersthelfender stärken und die bestehende Rettungskette zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger sinnvoll erweitern, so die Stadt Frechen.

Kenntnisse verbessern

Gleichzeitig wirbt die Feuerwehr dafür, Erste-Hilfe-Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. Bereits einfache Maßnahmen wie das Absetzen eines Notrufs, die stabile Seitenlage oder die Herzdruckmassage könnten im Ernstfall von großer Bedeutung sein. (rtz)