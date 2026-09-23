Die kurzfristige Absage der Mittelrheinliga-Begegnung zwischen dem TuS BW Königsdorf und der SC Fortuna II am Sonntagnachmittag (20. September) hat weitere Reaktionen zur Folge. Das Schiedsrichterteam hatte aus Sicherheitsgründen wegen Schäden an dem Königsdorfer Kunstrasenplatz das Spiel nicht angepfiffen – den Unparteiischen war das Verletzungsrisiko wegen Stolperschwellen und Löchern für die Sportler zu hoch.

In den Verbandsspielklassen kommt es sehr selten vor, dass ein Schiedsrichtergespann eine Spielstätte aufgrund einer akuten Verletzungsgefahr als unbespielbar einstuft René Stoll, Mitglied des Verbandsspielausschusses und Staffelleiter der Mittelrheinliga

René Stoll, Mitglied des Verbandsspielausschusses und Staffelleiter der Mittelrheinliga analysiert: „In den Verbandsspielklassen kommt es sehr selten vor, dass ein Schiedsrichtergespann eine Spielstätte aufgrund einer akuten Verletzungsgefahr als unbespielbar einstuft und eine Partie deshalb kurzfristig abgesagt werden muss. Die Entscheidung dient dem Schutz aller Beteiligten auf dem Feld und wird jeweils auf Grundlage der konkreten Platzverhältnisse vor Ort getroffen. “ Er sei nun bereits auf die Vereine zugegangen und habe die Neuansetzung der Begegnung eingeleitet.

Frechen: CDU stellt zweiseitige Anfrage an den Bürgermeister

Die CDU Frechen hat am Montag eine zweiseitige Anfrage an Bürgermeister Uwe Tietz (SPD) gestellt. Sie bittet um die dringende Beantwortung zahlreicher Fragen rund um den Zustand und die kurzfristige Wiederherstellung des Kunstrasenplatzes.

Die Begegnung zwischen dem TuS Blau-Weiß Königsdorf und dem SC Fortuna Köln II musste wegen Schäden am Platz kurzfristig abgesagt werden. Das dunkelgrüne Rasenstück vor dem Tor wurde in einer falschen Größe eingesetzt. Copyright: TuS Königsdorf

„Die Sicherheit der Spielerinnen und Spieler steht an erster Stelle. Gleichzeitig brauchen der Verein und seine vielen ehrenamtlich Engagierten jetzt schnell Klarheit. Die Stadt muss unverzüglich prüfen, ob eine kostengünstige Sofortreparatur der beschädigten Torräume möglich ist, damit der Trainings- und Spielbetrieb rasch wieder aufgenommen werden kann“, erklärt Jan Pickardt, Sprecher der CDU im Sportausschuss.

Neben kurzfristigen Reparaturen sollten auch mögliche Ausweichspielstätten sowie eine dauerhafte Sanierungsperspektive einschließlich geeigneter Fördermöglichkeiten geprüft werden, so die CDU.