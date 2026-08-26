Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres stehen am Gymnasium der Stadt Frechen zwei neue Modulbauten zur Verfügung. Gemäß dem „Masterplan Schulbau“ und zur Deckung des zusätzlichen Raumbedarfs durch die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) wurde die Schule am Rotdornweg um zehn moderne Klassen- und zwei naturwissenschaftliche Fachräume samt ergänzender Nebenräume erweitert.

Die Gesamtkosten für das Bauprojekt belaufen sich auf 8,6 Millionen Euro und blieben laut Stadt im vorgegebenen Budgetrahmen. Unterstützt wird die Maßnahme durch Fördermittel in Höhe von rund 1,9 Millionen Euro.

Frechen: Im Herbst sollen noch die Ersatzpflanzungen vorgenommen werden

Die schlüsselfertige Errichtung – von der Planung bis zur Bauausführung – wurde von der Firma Kleusberg GmbH & Co. KG als Totalunternehmer umgesetzt. Ihre Leistung umfasste dabei nicht nur den Bau, sondern auch die komplette Lieferung der Klassenraummöbel sowie die spezialisierte Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume. Die Gebäude sind bereits vollständig bezugsfertig; lediglich die vorgesehenen Ersatzpflanzungen für die Außenanlagen sollen im Herbst noch vorgenommen werden.

Von der Erweiterung profitieren insbesondere die jüngsten Jahrgänge: In das neue Klassenraumgebäude am Rotdornweg ziehen die neuen Fünftklässler mit sieben Eingangsklassen und drei sechste Klassen ein. Letztere können damit die bisherige Interimslösung in den Containern auf dem Parkplatz des Gymnasiums verlassen. Die neuen naturwissenschaftlichen Räume, die direkt neben der Dreifachturnhalle entstanden sind, werden künftig von allen Jahrgangsstufen für den Fachunterricht genutzt.

Am 12. September 2025 ist der symbolische Spatenstich erfolgt. 24 Module wurden ab Ende Oktober für das neue Klassenraumgebäude aufgestellt. Weitere 16 Module folgten auf das neue naturwissenschaftliche Gebäude auf der Rückseite des Gymnasiums.