Er soll nicht nur mit einem Preisgeld und einer Urkunde verbunden sein, sondern ein echtes Zeichen der Wertschätzung darstellen. Zudem soll Ehrenamtlern eine Bühne geboten werden, ihr Engagement soll in den Mittelpunkt rücken. Die Rede ist vom Frechener Heimatpreis, den Bürgermeister Uwe Tietz im alten Rathaus vergeben hat – an echte „Heimat-Helden“, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Preisverleihung im alten Rathaus

Im Sitzungssaal des alten Rathauses übergab der Bürgermeister die Trophäen und symbolischen Schecks für die ersten drei Plätze des Heimat-Preises. Der erste Platz, verbunden mit einem Preisgeld von 2500 Euro, ging an den Hospizverein Frechen. Der Verein leiste „Lebenshilfe von Mensch zu Mensch“, so die Stadt in einer Mitteilung.

Selbstbestimmtes Leben für schwerkranke Menschen

Seit der Vereinsgründung im Jahr 1993 ermögliche der Hospizverein schwer kranken und sterbenden Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung, sei es zuhause oder in einer Senioreneinrichtung. Gut auf ihren Dienst vorbereitete und ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten Menschen in der letzten Phase ihres Lebens und unterstützen deren Angehörige, erläutert die Verwaltung weiter.

Der Hospizverein bietet unter anderem ein Trauercafé an. Zudem unterstützt er an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige.

Flüchtlingshilfe belegt den zweiten Platz

Den mit 1500 Euro dotierten zweiten Platz belegt die Flüchtlingshilfe Frechen. „Sie unterstützt geflüchtete Menschen bei der Integration und hilft ihnen, ein neues Leben in Deutschland zu beginnen“, so die Stadt. Außerdem betreibt der Verein das Sozialwarenhaus in Frechen, in dem gespendete Haushaltswaren zum kleinen Preis verkauft werden.

Medienscouts der Realschule auf Platz drei

Der dritte Platz und 1000 Euro gehen an die Medienscouts der Realschule Frechen für ihr Projekt „Prävention, Medienbildung und Schutz im digitalen Alltag“. Unter der Leitung der Beratungslehrerin Nina Schreitmüller zeigen die Schülerinnen und Schüler dabei auf, wie sich der Umgang mit digitalen Medien verbessern lässt, sie bringen Kindern und Jugendlichen das Thema näher und bereiten es auf.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Flüchtlingshilfe. Copyright: Stadt Frechen

Würdigung durch den Bürgermeister

Bürgermeister Tietz würdigte die Ausgezeichneten: Ihre Arbeit könne „andere inspirieren und zeigen, wie lebendig und vielfältig unsere Heimat ist“, sagte der Verwaltungschef.

Wie die Stadtverwaltung erläuterte, hatte eine zwölfköpfige Jury, besetzt aus Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, die Preisträger aus 16 Vorschlägen über ein Punktesystem ermittelt.

„Alle eingereichten Projekte hätten eine Auszeichnung verdient. Leider können wir nur drei Preisträger küren“, sagte Tietz. Doch eines sei sicher: „Jedes einzelne Engagement ist ein Gewinn für unsere Heimatstadt und verdient unsere Anerkennung.“

Teilnahme und Punktewertung

Ob Einzelpersonen, lose Initiativen, Schulklassen oder etablierte Vereine – teilnahmeberechtigt waren alle, die sich ehrenamtlich, ohne finanzielle Gegenleistung im Stadtgebiet Frechen einbringen. Der Hospizverein lag am Ende mit 18 Punkten vor der Flüchtlingshilfe mit neun Punkten und den Medienscouts der Realschule Frechen mit acht Punkten.

Landesministerium fördert das Projekt

Wie die Stadt weiter mitteilt, wurden die Preisgelder und Trophäen für den Heimat-Preis zu 100 Prozent gefördert durch das Programm „Starke Heimat Nordrhein-Westfalen“ des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. (rtz)