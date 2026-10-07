Ein überraschender und recht plötzlicher Rücktritt in der Frechener Politik: Die FDP-Fraktionsvorsitzende Angela Lindemann-Berk hat ihr Ratsmandat mit Wirkung zum 1. Oktober niedergelegt. Als Grund gibt sie familiäre Gründe an, denen sie sich nun vollständig widmen möchte. Dem Frechener Stadtrat gehörte die Rechtsanwältin seit November 2020 an. Im Jahr 2024 übernahm sie den Fraktionsvorsitz.

Der FDP-Parteivorsitzende Thomas Schwieger bedauere diesen Schritt zutiefst, wie es in einer Pressemitteilung der FDP heißt. „Für uns als Fraktion ist das ein herber Verlust. Ihre vor allem bodenständige, grundehrliche Art gepaart mit erfrischendem Wortwitz ist in der Frechener Politik selten geworden", sagte Schwieger: „Geschätzt und gefürchtet zugleich wird sie sehr vielen Ratskollegen und Verwaltungsmitarbeitern fehlen. Lügen waren ihr zutiefst zuwider – mit ihrer Brillanz und ihrem scharfen Verstand hat sie Falschaussagen als solche enttarnt.“

Der Frechener Bürgermeister Uwe Tietz (SPD) hat in den sozialen Medien eine Stellungnahme zu dem Rücktritt abgegeben: „Bei allen unterschiedlichen Ansätzen und manch kontroverser, auch harter Auseinandersetzung in der Sache: Angela Lindemann-Berk war und ist eine überzeugte Demokratin, die sich mit großer Leidenschaft und klarer Haltung für unsere Heimatstadt Frechen eingesetzt hat." Der Stadtverwaltung habe sie es zwar hier und da nicht unbedingt leicht gemacht, doch ihren Einsatz, ihre Beharrlichkeit und ihre offene Art habe er stets geschätzt, so der Bürgermeister: „Ihr Rückzug aus der Kommunalpolitik hinterlässt Lücken." Er wünsche Angela Lindemann-Berk und ihrer Familie in einer sicherlich schwierigen Zeit viel Kraft und Zuversicht. Für die FDP-Fraktion rückt Anna Wiesmann in den Frechener Stadtrat nach, teilen die Liberalen mit. Sie will an den klaren Kurs von Angela Lindemann-Berk in ihre kommenden Arbeit anknüpfen: „Sachlich, Frechen-orientiert und mit einem besonderen Blick auf eine solide Haushaltsführung – mit dieser Zielsetzung hat sie die Fraktion geführt. Und wir werden genauso engagiert und kämpferisch für Frechen die Fraktionsarbeit fortführen.“

Die Fraktion stellt sich nun personell neu auf und wählt am Montag, 12. Oktober, ihren neuen Vorstand. (rtz)