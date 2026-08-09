Zwei aufmerksame Kinder haben in Frechen dazu beigetragen, eine Unfallflucht aufzuklären. Wie die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Sonntag mitteilte, war ein 33-jähriger Autofahrer am Freitagabend (7. August 2026) auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Franz-Lenders-Straße unterwegs.

Dabei touchierte der Mann zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Autos. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Die beiden Kinder bemerkten den Vorfall, merkten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und informierten ihre Eltern. Diese verständigten die Polizei.

Der Fahrer beschädigte noch ein weiteres geparktes Fahrzeug, bevor er wegen einer gebrochenen Achse zum Stehen kam. Einsatzkräfte trafen ihn anschließend an. Nach Angaben der Polizei stand der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein war bereits zuvor beschlagnahmt worden.

Bei den Unfällen entstand hoher Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)