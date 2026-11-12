„Rock die Stadt“Kinderprinzessin Lou verdonnert Bürgermeister zu Petticoat

Proklamation im Zeichen von „Rock die Stadt“

Bei ihrer feierlichen Proklamation am Sonntag wurde Lou I. als Frechener Kinderprinzessin eingeführt. Bürgermeister Uwe Tietz übergab ihr den Stadtschlüssel und die närrische Regentschaft mit den Worten „Rock die Stadt“.

Stolz trug die 12-Jährige ihr Sessionsmotto vor: „Kinderprinzessin mit Hätz un Style, Grün-Weiß an meiner Seit – dat is unser Smile. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, mit ming Mädels wird jede Zick jeck gemeint. Session 26/27 – mir sin bereit!“

Elf Gebote mit Humor und Selbstbewusstsein

Mit ihren elf Geboten zeige Lou Humor und Selbstbewusstsein, erklärt die KG Stadtgarde Frechen "Grün-Weiß". So verpflichtete sie Bürgermeister Uwe Tietz, sie bei mindestens zwei Auftritten als Ersatz-Tänzerin zu vertreten, in Strumpfhose und grünem Petticoat. Auch die Karnevalspräsidenten erhielten eine besondere Aufgabe: Sie sollen an Weiberfastnacht auf Steckenpferden vom Rathaus zur Bühne reiten. Bei der Kindersitzung ist außerdem ein Eltern-Tanz geplant. Und beim Kamellefangen gilt laut Lou: Wer über 1,60 Meter groß ist, hat Rücksicht zu nehmen. „Große Hände dürfen sammeln, kleine Hände sollen strahlen!“

Guter Zweck: Spenden für die Krebsstiftung

Neben all dem Spaß hat Lou I. auch den guten Zweck im Blick: Wer ihren Orden bei gemeinsamen Veranstaltungen nicht sichtbar trage, müsse 11,11 Euro in die Gefolgekasse zahlen. Dieses Gebot teile sie mit Prinz Udo I, so die Stadtgarde. Die Spenden sollen an die Krebsstiftung gehen.

Ein eingespieltes Trio bei der Stadtgarde

Lou tanzt bei der KG Stadtgarde Frechen „Grün-Weiß“ 1956. Unterstützt wird sie von ihren Freundinnen Sofia Ohrem (11) und Melina Eichler (12), mit denen sie ein eingespieltes Trio bildet.

Die Stadtgarde teilt mit, sie freue sich auf eine fröhliche Session. (hmc)