Unter dem Motto „75 Jahre Frechen – Gemeinsam Geschichte feiern“ hat der Aktivkreis Frechen mit hohem ehrenamtlichen Engagement und in Kooperation mit dem AVA-Veranstaltungsservice und zahlreichen lokalen Patner eine abwechslungsreiche Jubiläumswoche organisiert: Von Montag, 31. August, bis Sonntag, 6. September, soll die Geschichte, die Vielfalt und der Zusammenhalt der Stadt Frechen mit Jung und Alt gefeiert werden.

Historische Stadtführungen, Lesungen, ein Kinoabend, Live-Musik, Modenschauen und ein großes Stadtfest

Der Aktivkreis, ein Zusammenschluss von rund 60 Geschäfts- und Privatleuten sowie Dienstleistern in der Innenstadt, hat die Planung und Organisation der Festwoche übernommen, nachdem die Stadt die Feierlichkeiten aufgrund der schlechten Haushaltslage absagen musste. Am 2. September 1951 wurden der Kommune offiziell die Stadtrechte verliehen.

Auf dem Programm stehen unter anderem historische Stadtführungen, ein Kinoabend, Fotoausstellungen, Konzerte, Lesungen, Workshops, das große Stadtfest sowie das Fest der Nationen. Eine besondere Rolle spielt dabei der Bartmannkrug - das bekannte Frechener Wahrzeichen verbinde Tradition, Stadtgeschichte und kreativen Aufbruch, so die Organisatoren.

Höhepunkt der Festwoche ist das große Stadtfest am Mittwoch, 2. September, ab 14 Uhr, auf dem Rathausplatz. Musik, Mode, Kulinarik und viele Mitmachangebote sollen für Unterhaltung sorgen. Zum Bühnenprogramm gehören unter anderem zwei Modenschauen, die Bigband der Musikschul Frechen, Livemusik der inklusiven Band Blattgold sowie offizielle Ansprachen. Lokale Vereine, Initiativen und Akteure stellen sich an eigenen Informationsständen vor. Kleine Keramik-Workshops, Ausstellungen und gemeinschaftliche Kunstprojekte laden dazu ein, selbst kreativ zu werden. Zudem gibt es ein Angebot für Kinder mit Schminkaktionen, Bastel- und Kreativaktionen.

Frechen: Versteigerung von künstlerisch gestalteten Bartmannkrug-Modellen

Um 19 Uhr steht die Versteigerung von Bartmannkrug-Modellen auf dem Programm. Die von Künstlern und Initiativen gestalteten Werke werden ab sofort an der Hauptstraße in dem ehemaligen Schuhhaus Nagel neben der alten Kreissparkasse für eine Vorbesichtigung ausgestellt. Das Fest geht in den Schlemmer- und Abendmarkt über, der bis 22 Uhr regionale und internationale Spezialitäten anbietet.

Schon fertig gestellt sind einige der Modelle der Bartmannkrüge, die auf dem Stadtfest für einen guten Zweck versteigert werden. Copyright: Alexa Jansen

Eröffnet wird die Festwoche bereits am Montag, 31. August, mit einem vierstündigen Senioren-Café im Stadtsaal, das mit rund 400 Anmeldungen bereits komplett ausgebucht ist. Wir sind überwältigt und bedauern, so viele Absagen erteilen zu müssen, berichtet Michaela Schmitz-Höser vom Vorstand des Aktivkreises. „Da es uns wichtig ist, allen einen schönen Nachmittag bieten zu können, werden wir zeitnah ein weiteres Senioren Café anbieten. Dort werden wir alle berücksichtigen, die keinen Platz erhalten haben“, verspricht Schmitz-Höser.

Städtepartnerschaft mit Kapfenberg wird 70 Jahre alt

Zeitgleich mit dem Stadtrechte-Jubiläum feiert auch die Städtepartnerschaft Frechens mit der östereichischen Stadt Kapfenberg (Steiermark) ihren 70. Geburtstag. Mitglieder des Europa Literatur Kreises Kapfenberg werden auf eigene Kosten nach Frechen reisen und bringen eine Lesung als Geschenk mit. Unter dem Motto „KulTour-Tandem“ gibt es am Dienstag, 1. September, 18 Uhr, im Rathaus eine Lesung. Mit dabei sind Barbara Murer, Josef Grassmugg, Ruth Forschbach und die 14-jährige Poetryslammerin Hannah Breitbarth aus Frechen.

Das Programm und weitere Informationen finden sich auch auf der Internetseite des Aktivkreises. www.aktivkreis-frechen.de

Das Festprogramm in der Übersicht:

Montag, 31. August, 14 bis 18 Uhr, Senioren-Café im Stadtsaal (ausgebucht)

Dienstag, 1. September

11 bis 12 Uhr, Führung für Familien mit Kindern ab fünf Jahren, „Dem Bartmannkrug auf der Spur“, Treffpunkt Klüttenbrunnen, Anmeldung beim Stadtarchiv per E-Mail ist erforderlich. isabell.porschen@stadt-frechen.de

14 bis 15.30 Uhr, Stadtführung, Treffpunkt am alten Rathaus

18 bis 19.30 Uhr, Lesung „Kapfenberg trifft Frechen“, Literarisches zur 70-jährigen Städtepartnerschaft mit Kapfenberg, Rathaus, Neuer Sitzungssaal

Mittwoch, 2. September

14 bis 22 Uhr, Schlemmermarkt mit Festprogramm auf dem Marktplatz vor dem Rathaus,

14 bis 22 Uhr, Kinderbetreuung in der Stadtbücherei und auf dem Platz der Deutschen Einheit

Bühenprogramm auf dem Marktplatz:

14.30 Uhr, Ansprache von Michael May, Vorsitzender des Aktivkreis

15 und 18.15 Uhr, Modenschau

16 Uhr, Bigband der Musikschule Frechen unter Leitung von Paul Pesch

17 Uhr, Offizielle Eröffnung mit Ansprachen

17.45 Uhr, Livemusik der Band von Blattgold

19 Uhr, Versteigerung künstlerisch gestalteter Bartmannkrug-Modelle

20.15 bis 22.30 Uhr Live-Musik von und mit Sven Caßebaum

bis 20 Uhr, Late-Night-Bummel mit Rabattaktionen

Donnerstag, 3. September

19 bis 21 Uhr, Kinoabend „Frechen gestern-heute“, Linden-Theater

Freitag, 4. September

17 bis 21 Uhr, „Feierabend unter Bäumen“, Café Schnörkellos, Hauptstraße 28

18.30 Uhr, Gespräch mit Altbürgermeister Hans-Willi Meier und Martin Bock, Stadtsaal Frechen, Anmeldung online über den Frechener Geschichtsverein. www.frechener-geschichtsverein.de

Auch das Fest der Nationen vor dem Rathaus gehört zum Rahmenprogramm der Feierlichkeiten "75 Jahre Stadtrechte" Copyright: Stadt Frechen

Samstag, 5. September

13 bis 19 Uhr, Fest der Nationen, Internationle Speisen, Musik und Bühnenauftritte, Marktplatz vor dem Rathaus

Sonntag, 6. September

14 bis 15.30 Uhr, Stadtführung, Treffpunkt am Alten Rathaus.