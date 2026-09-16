Aufmerksamen Zeugen hat es eine 87-Jährige in Frechen zu verdanken, dass sie kurz nach einem Überfall ihre Handtasche zurück erhalten hat. Wie die Polizei mitteilt, war die Seniorin auf der Straße Grüner Weg in Frechen am Dienstagmittag (15. September) unterwegs, als gegen 13.45 Uhr plötzlich zwei Jugendliche auf sie zu gekommen seien und ihr die Handtasche entrissen hätten. Die Frau sei dabei hingefallen und habe sich verletzt.

Frechen: Zeugen brachten die Handtasche zurück

Die Zeugen seien hinter den Tätern hergelaufen, hätten die Handtasche an sich genommen und sie der Seniorin zurück gebracht.

Polizei gibt Ratschläge für Notsituationen

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun auch diese zwei Zeugen, die der 87-Jährigen am Tatort geholfen haben. Auch weitere Zeugen der Tat werden gesucht. Die beiden unbekannten Täter werden als etwa 1,70 Meter groß, schwarzhaarig und in dem Alter zwischen 13 und 15 Jahren beschrieben. Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 02271/810 oder per E-Mail entgegen.

Die Polizei rät: „Wenn Sie Zeuge einer Straftat werden oder jemand in unmittelbarer Gefahr ist, rufen Sie sofort den Notruf 110 an. Sorgen Sie dafür, dass professionelle Hilfe so schnell wie möglich eintrifft. Versuchen Sie, einen sicheren Abstand zwischen sich und dem Geschehen oder den beteiligten Personen zu halten. Vermeiden Sie, sich in gefährliche Situationen zu begeben, welche die eigene Sicherheit gefährden könnten.“