Seit den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags (24. September) führt die Polizei Aachen einen Großeinsatz in der Region durch. Hintergrund sind laufende Ermittlungen zur Betäubungsmittelkriminalität.

Die Maßnahmen finden in der StädteRegion Aachen, dem Kreis Heinsberg, dem Rhein-Kreis Neuss, dem Rhein-Erft-Kreis und in Mönchengladbach statt.

Durchsuchungen in mehreren Städten

Im Rahmen des Einsatzes werden Objekte in mehreren Städten durchsucht. Ziel ist es laut Polizei, weitere Beweismittel zu sichern und die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen voranzutreiben.

Die Polizei Aachen wird bei den Maßnahmen von weiteren spezialisierten Kräften unterstützt. Nach Abschluss des Einsatzes will die Polizei über die Ergebnisse informieren. (red)