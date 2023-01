Helden gesucht Wer hat 2021 Zivilcourage im Rhein-Erft-Kreis bewiesen?

Rhein-Erft-Kreis – Erol Aydemir hat es gemacht: Er versperrte Einbrechern vor drei Jahren mit seinem Auto den Fluchtweg. Auch als sie seinen Wagen rammten und mit Eisenstangen darauf einschlugen, wich er nicht zurück. Domenic Schaaf hat es auch gemacht: In einem Geschäft verfolgte er einen Ladendieb – obwohl der ihn mit einem Teppichmesser bedrohte. Er hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch Chantale Schlesing und Marius Maria Hermes haben es gemacht: Sie haben zwei Jugendliche in die Flucht geschlagen, die auf einen wehrlosen Mann am Boden eintraten. Weil sie die Täter beschreiben konnten, wurden diese später gefasst.

Vorschläge für Preis für Zivilcourage im Rhein-Erft-Kreis gesucht

Sie vereint, dass sie nicht weggeschaut haben, sondern Mut bewiesen haben – ohne in diesen Augenblicken an ihr eigenes Wohlergehen zu denken. Dafür haben sie in den vergangenen Jahren den Preis für Zivilcourage aus der Hand des Landrats des Rhein-Erft-Kreises erhalten. Der amtierende Landrat Frank Rock (CDU) sucht nun wieder Menschen, denen Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und Desinteresse fremd sind und die sich, ungeachtet möglicher Gefahren, für andere eingesetzt haben. Beispielsweise indem sie wie etliche der zuvor Ausgezeichneten eine Straftat verhindert haben, zur Aufklärung einer Straftat beigetragen haben oder dem Opfer einer Straftat zu Hilfe gekommen sind. Gleichzeitig soll die Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden, „dass eine Wegschau-Mentalität in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf“, sagt Rock.

Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Vorschläge für ehrenwertes und mutiges Handeln bei der Kreisverwaltung einzureichen. Voraussetzung: Die Fälle müssen sich im Jahr 2021 im Rhein-Erft-Kreis zugetragen haben. Vorschläge können unter Angabe von Kontaktdaten und einer detaillierten Beschreibung der preiswürdigen Handlung an folgende Adresse oder per E-Mail gemeldet werden: Rhein-Erft-Kreis, Der Landrat, Pressestelle, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim.