Es ist der Lichterglanz in Perfektion: Am Samstag wurde auf dem Gertrudenhof in Hürth der Familienweihnachtspark eröffnet. In nur knapp einer Woche haben Peter Zens und sein Team den Erlebnispark vom „Kürbisland“ in ein Weihnachtswinterwunderland verwandelt.

Mehr als 100.000 LED-Lichter und besondere Fotostationen

Mehr als 100.000 LED-Lichter leuchten. Und überall haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, sich an besonderen Stationen zu fotografieren. Dafür standen die Besucher zum Beispiel vor der „Lichterhöhle“ sogar lange an.

Peter Zens genießt den Zauber des Auftakts

„Für mich beginnt jetzt die schönste Zeit im Jahr – wenn der Park in der Dämmerung im Weihnachtszauber erwacht“, schwärmte der Inhaber des Erlebnisbauernhofes, Peter Zens. Ganz gerührt stand er am Samstag in all dem Getümmel und freute sich einfach an all dem Zauber – der friedlichen Stimmung, den vor Freude lachenden Kindern und an den vielen Familien, die gleich zum Auftakt in den Park stürmten. Als Vater wisse er ja auch, wie knapp manchmal die Zeit für die Familie ist.

Den Tag ausklingen lassen

Ihm fielen gleich mehrere Gründe ein, warum ein Besuch im Park auch nach Feierabend lohnt. „Hier können Familien gemeinsam den Tag ausklingen lassen – beispielsweise am Lagerfeuer beim Stockbrotbacken“, sagte Zens. Doch es gibt auch ganz viel zu erleben. Ein Hingucker war für die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher etwa der „lebendige Weihnachtsbaum“, der durch den Park lief und die Kinder und Erwachsenen begrüßte.

Musik und Marktstände sorgen für festliche Atmosphäre

Überall auf dem Gelände war zudem dezente weihnachtliche Musik zu hören. Das sorgte für einen zusätzlichen Zauber und eine fast festliche Atmosphäre. Ganz gemütlich konnten die Besucher auch an den 20 Hütten auf dem Marktgelände entlangschlendern und ihre ausgesuchten Accessoires in ihren Einkaufskorb legen. Bezahlt werden musste erst ganz zum Schluss am Ausgang.

Besucher schwärmen von der Stimmung

Georg Fink und Anke Abendschein. Copyright: Margret Klose

„Jetzt wird aber erst einmal Weihnachtsstimmung aufgesaugt und mitgenommen“, erklärten Vanessa Streif und Lea Gottschalk aus Euskirchen einvernehmlich den Grund ihres Besuchs auf dem Gertrudenhof.

Georg Fink aus Hürth nutzte den Auftakt, um endlich seiner Freundin Anke Abendschein aus Eppingen diesen Weihnachtspark in Hürth zu zeigen. „Der Park ist sehr stimmungsvoll“, lautete ihr Resümee. Und: „Auch der Glühwein schmeckt.“

Show-Lauf mit 300 Gästen aus Showbiz und Social Media

Das konnten auch Nadine Beckmann, Elli Friedsam und Nadja Ceana nur bestätigen. Gemeinsam schlenderten sie über das Gelände und saugten die Stimmung in vollen Zügen auf. „Hier kommt die Weihnachtsstimmung und die Freude aufs Fest von ganz alleine“, merkte Nadine Beckmann an.

Weiter hinten auf dem „roten Teppich“ begann dann gegen 18 Uhr der Show-Lauf der etwa 300 Gäste aus Showbiz und Social Media, darunter Janine Kunze, Jürgen Milski, Leyla und Mike Heiter, Farina Opoku, Lars Steinhöfel, Vanessa Nwattu und viele weitere.

Jürgen Milski lobte dann vor laufender Kamera den Park auch deswegen, weil das Gelände schön weitläufig sei und es deswegen eher kein Gedrängel gebe. Außerdem finde er es toll, dass es so viele – im Gegensatz zu Köln – sogar kostenlose Parkplätze gebe.

Die Öffnungszeiten

Der Familienweihnachtsmarkt bleibt jetzt täglich bis zum 3. Januar 2027 geöffnet. Es lohnt ein Blick auf die Homepage des Erlebnisbauernhofes. Denn an vielen Tagen sind zudem Besonderheiten geplant – donnerstags ist etwa Radio Erft zu Gast und sendet von 15 bis 19 Uhr live aus der Skigondel. Familienweihnachtsliedersingen wird samstags angeboten, und sonntags haben sich der lebendige Schneemann Olaf und Elsa angekündigt. Und auch die Tickets können online bereits vorab gebucht werden.

https://shop.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de/de/tickets