Während der Sommerferien investiert die Stadt Hürth rund 2,7 Millionen Euro in den Ausbau und die Sanierung städtischer Schulen, Kindergärten sowie der Hauptfeuerwache, teilt die Verwaltung mit. Zudem fände eine Grundreinigung an Schulen und Kindergärten statt.

Der größte Posten mit rund 700.000 Euro betreffe den ersten Bauabschnitt des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Auf dem Schulgelände wird zusätzlicher Platz für sechs Klassen geschaffen. Räume werden zudem zu Klassenzimmern und einem Computerübungsraum umgebaut. Nach den Sommerferien sollen die Toiletten des Lehrerkollegiums saniert werden. Ins dritte Jahr geht im Gymnasium die Umrüstung der Beleuchtung auf LEDs.

Neue Photovoltaikanlagen werden auf Dächern installiert

Insgesamt 540.000 Euro gibt die Stadt für Photovoltaik-Anlagen aus und 525.000 Euro für neue Sicherheitsbeleuchtung. An der Clementinenschule kommt eine Photovoltaikanlage auf das Turnhallendach. An der Hauptfeuerwache wird ebenfalls eine PV-Anlage installiert. Im Ernst-Mach-Gymnasium werden die Klassenräume mit LED-Technik und einer neuen Sicherheitsbeleuchtung ausgestattet. An der Martinusschule wird der eingeschossige Pavillon zurückgebaut, dies ist ein erster Schritt für die Sanierung und Erweiterung der Schule ab 2027.

In beiden Efferener Grundschulen werden die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen erneuert und die WCs in der Turnhalle saniert. An der Alt-Hürther Bodelschwingh-Grundschule werden die Sprachalarmierung und die Sicherheitsbeleuchtung instandgesetzt. An der Wendelinusschule in Hürth-Berrenrath starten die Vorarbeiten zur Erneuerung der Kanäle. Und an der Kendenicher Hauptschule werden die Schülertoiletten im Außenbereich saniert.

An der Kita Wasserkäfer in Fischenich soll die Versickerungsfähigkeit des Bodens verbessert werden. In der Berrenrather Kita Kunterbunt werden der Bodenbelag erneuert und Wände neu gestrichen. Auch im Jugendzentrum an der Bonnstraße wird die Elektrik erneuert. Derweil werden in der Josef-Metternich-Musikschule die Klassenräume saniert. Anfang August sollen außerdem am Rathaus sieben Fenster ausgetauscht werden.