Der Hürther Stadtrat hat grünes Licht für die Entwicklung eines neuen Wohn- und Gewerbequartiers auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs in Hermülheim gegeben: Für das 14 Hektar große Gebiet hat das Gremium am Dienstag den Bebauungsplan beschlossen.

Auf dem Areal sollen rund 440 Wohnungen und neue Gewerbeflächen entstehen, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. „Mit der Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofs können wir ein lange brachliegendes Gelände für Hürth neu erschließen“, wird Bürgermeister Dirk Breuer darin zitiert.

Ziel der Planung sei es, die Fläche städtebaulich neu zu ordnen. Vorgesehen sei ein gemischt genutztes Quartier, das zusätzlichen Wohnraum schaffe und zugleich Platz für gewerbliche Nutzungen biete.

Wohnen im Norden, Gewerbe im Süden

Im nördlichen Teil des Plangebiets soll laut der Mitteilung aus dem Rathaus überwiegend Wohnbebauung entstehen. Die Planung sieht rund 440 Wohnungen vor. Zudem ist dort eine Kindertageseinrichtung vorgesehen.

Im südlichen Bereich sollen laut Stadt gewerbliche Nutzungen angesiedelt werden. Dafür sind rund 42.000 Quadratmeter Fläche geplant. Grünflächen, Spielplätze und Wege sollen das neue Quartier strukturieren und auch seine Verbindung an die Umgebung verbessern.

Anbindung an Straßen und Nahverkehr

Das neue Quartier soll über die westlich angrenzende Kölnstraße an das innerstädtische Hauptverkehrsstraßennetz angebunden werden, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Die Ortsumgehung Hürth (B 265n) ist über den rund 600 Meter entfernten Knotenpunkt Luxemburger Straße/Bonnstraße erreichbar.

Die Stadtbahnhaltestelle Hürth-Hermülheim mit der Linie 18 sowie zahlreiche Busverbindungen gewährleisteten zudem eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, so die Verwaltung.

Einst lagen dort Schienen. Copyright: Andreas Engels

Ergänzt werde die Erschließung durch bestehende Fuß- und Radwege sowie einen neuen Geh- und Radweg entlang der Stadtbahntrasse. Eine mögliche Verlängerung der Stadtbahnlinie 19 in Richtung Hürth-Park sei ebenso Bestandteil der Planung.

Lärmschutz und Begrünung

Das Wohngebiet soll durch seine Lage und die Anordnungen in dem Gebiet vor Verkehrslärm geschützt werden. Maßnahmen zur Begrünung und zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft seien ebenfalls vorgesehen, so die Stadt.

CDU spricht von Meilenstein

Die CDU-Fraktion spricht in einer Pressemitteilung von einem wichtigen Meilenstein für die Stadtentwicklung in Hürth. „Mit der Entwicklung des ehemaligen Rangierbahnhofs schaffen wir die Grundlage für ein zukunftsweisendes Stadtquartier und nutzen eine große innerstädtische Fläche sinnvoll neu“, erklärt der planungspolitische Sprecher der Hürther CDU, Rüdiger Winkler. „Das ist nachhaltige Stadtentwicklung, die neue Perspektiven schafft, ohne zusätzlichen Flächenverbrauch im Außenbereich“, ergänzt Maria Graf-Leimbach (CDU), Vorsitzende des Planungsausschusses.

Debatte um bezahlbaren Wohnraum

Die SPD hatte bereits im Vorfeld bemängelt, dass in dem neuen Quartier kein öffentlich geförderter Wohnraum vorgesehen sei. Es handele sich um die größte und bedeutendste Fläche zur Schaffung von Wohnraum und der Ansiedelung von Gewerbe, die derzeit in Hürth in der Planung sei. Das Wohnen dort werde für viele Interessierte jedoch unerschwinglich werden, befürchtete Michael Kleofasz, der planungspolitische Sprecher der SPD.

Die CDU sieht die Sache anders: „Geförderter Wohnraum wird durch den Bebauungsplan keineswegs ausgeschlossen“, so Rüdiger Winkler.

Allerdings seien derzeit weder seitens des Bundes noch des Landes Nordrhein-Westfalen Fördermittel für die Schaffung sozial geförderten Wohnraums vorhanden. Es sei daher nicht zielführend, entsprechende Flächen verbindlich dafür vorzusehen, wenn mangels Fördermitteln eine tatsächliche Bebauung letztlich nicht realisiert werden könnte. Winkler: „Damit wäre niemandem geholfen – weder den Menschen, die bezahlbaren Wohnraum benötigen, noch der städtebaulichen Entwicklung des Gebietes.“