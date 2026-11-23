Um an die Unterdrückung in der Zeit des Nationalsozialismus und den Widerstand der jugendlichen Edelweißpiratinnen und Edelweißpiraten zu erinnern, hatte das Demokratie-Bündnis „Wir sind Hürther“ am vergangenen Freitagabend zu einem musikalischen Abend in den Bolzplatz an der Sudetenstraße eingeladen.

Lieder von unangepassten Jugendlichen

Auf der Bühne standen verschiedene Musiker. Der Sänger „Plauder“ präsentierte mit der Gruppe „Gefährliche Lieder“ Songs der verschiedenen Edelweißpiratengruppen, die während der NS-Diktatur Widerstand leisteten. In den oft respektlosen Liedern der unangepassten Jugendlichen sei zum Ausdruck gekommen, „wie die bündischen Jugendlichen sich Freiräume erkämpften, die Freiheit feierten und auch vor der Auseinandersetzung mit den herrschenden Nazis nicht zurückscheuten“, teilte das Hürther Bündnis mit. „Lasst sie toben, lasst sie schreien - Wir werden immer mehr“, hieß es etwa in dem Lied „Trampen wir durchs Land“.

„Ranselmann jr.“ und die Helden des Alltags

Danach trug „Ranselmann jr.“ das Lied „Es brennt“ vor. Er präsentierte außerdem seinen neuen Song „Nicht vergessen“ über bekannte und unbekannte „Helden des Alltags“ wie Regierungspräsident Walter Lübke oder das Demokratiefestival „Jamel rockt den Förster“. Die Hürther Gero und Flo von der Gruppe Halvlang berichteten derweil vom Leben in der bündischen Jugend, dem Pfadfinderleben, wie es allgemein verstanden werde.

Lied greift altes Schwimmbad in Alt-Hürth auf

Sie sorgten zudem für einen stärkeren lokalen Bezug und griffen in ihren Liedern das alte Schwimmbad in Alt-Hürth auf sowie „die Befindlichkeiten der pubertierenden Jugendlichen“ beim Berrenrather Weinfest.

Gemeinsamer Abschluss auf der Bühne

Zum Abschluss kamen alle beteiligten Musiker noch einmal gemeinsam auf die Bühne. Sie sangen zwei Lieder der Edelweißpiraten und das zeitgenössische Volkslied „Heute hier, morgen dort“ von Hannes Wader.

Publikum und Sänger seien schließlich einig gewesen, „einen ebenso stimmungsvollen wie unterhaltsamen Abend erlebt zu haben“, teilen die Veranstalter zum Resümee mit. (eva)