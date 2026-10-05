Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Männern, die in der Nacht zu Montag (5. Oktober) einen 42 Jahre alten Fußgänger in Hürth angegriffen haben sollen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, rief der Geschädigte gegen 3.45 Uhr die Einsatzkräfte. Zuvor sollen drei Männer im Bereich der Talmühlenstraße und der Straße „Clementinenhof“ auf ihn zugekommen sein. Sie hätten ihn angesprochen und versucht, ihn anzufassen. Als der 42-Jährige sich wehrte, sollen sie ihn geschlagen haben und anschließend geflüchtet sein.

Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen nach Angriff

Die Täter werden als 20 bis 25 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Sie sollen dunkel gekleidet gewesen sein und alle eine Kappe getragen haben. Zwei von ihnen sollen dunkle Haare und einer blonde Haare gehabt haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Beamtinnen und Beamten fertigten eine Strafanzeige. (red)