Im Chemiepark Knapsack brannte am Dienstag, 22. September, um die Mittagszeit die Fackel. Aus Sicherheitsgründen wird in der Polypropylen-Anlage der LyondellBasell im Werkteil Hürth der in der Anlage befindliche Einsatzstoff kontrolliert über die Fackel verbrannt. Das berichtet der Chemiepark.

Der Vorgang sei mit „sichtbarem Feuerschein und möglicher Rußbildung verbunden“. Die Fackel ist Teil des Sicherheitskonzeptes der Anlage. Die zuständigen Behörden seien über die Fackeltätigkeit informiert.

Hürth: In der Anlage wird Kunststoffgranulat hergestellt

In der genannten Produktionsanlage werden aus dem gasförmigen Kohlenwasserstoff Propylen Kunststoffgranulate und -pulver aus Polypropylen hergestellt. Diese Stoffe werden zu Gebrauchsgegenständen aller Art weiterverarbeitet. Verwendung finden diese Produkte im täglichen Leben zum Beispiel als Gehäuse für Haushaltsgeräte, in Folien, für Wasserrohre, für Verpackungen und für Autoteile.

Bei Fragen ist das Bürgertelefon unter 02233/486001 zu erreichen.