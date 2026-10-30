Die Gedenkstätte an der Frechener Straße in Hürth, die an die bei einem Unfall gestorbene Schülerin Avin und den Schulbegleiter Luis Paulo erinnert, ist von Unbekannten mutwillig zerstört worden. „Das ist einfach erschreckend“, berichtet die Kinderärztin Dr. Zeynep Fuchs aus Hürth.

Nach dem Unfall im Juni 2025 hatte sie sich gemeinsam mit ihrem Kollegen Dr. Ingo Benz und vielen anderen für mehr Sicherheit auf den Hürther Straßen eingesetzt, unter anderem mit einer Petition. Nun musste sie feststellen, dass das Mahnmal an der Unfallstelle stark beschädigt worden ist.

Erinnerung an Avin und Luis Paulo: Figur in Hürth zerstört

„Ich bin am Donnerstagabend schon im Halbdunkeln an der Stelle vorbeigefahren und habe mir gedacht, dass da etwas nicht stimmt“, berichtet die Medizinerin. Am Freitagmorgen (23. Oktober) entdeckte sie das ganze Ausmaß der Zerstörung: Einer der weißen Figuren, die im Rahmen eines Schweigegangs und einer Mahnwache am Unfallort aufgestellt worden waren, ist der Kopf abgeschlagen worden. Auch die Füße fehlen, Teile des Mahnmals liegen auf dem Boden. Die Metallkette, mit der die Figuren miteinander verbunden und an einer Straßenlaterne befestigt worden waren, wurde aufgetrennt.

Der Vater der durch den Unfall am 4. Juni 2025 tödlich verletzten Avin stellt Blumen und Kerzen an der Gedenkstelle an der Frechener Straße auf – dort, wo der Unfall seine Tochter und Schulbegleiter Luis Paulo aus dem Leben riss. Copyright: Margret Klose

„Da muss schon jemand Werkzeug benutzt haben“, ist sich Zeynep Fuchs sicher. Gemeinsam mit Axel Fell, der sich beim ADFC engagiert und ebenfalls an dem Aktionsbündnis beteiligt war, hat sie am Freitag Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Beamten seien vor Ort gewesen und hätten Fotos gemacht, berichtet die Kinderärztin.

Bei dem Unfall war ein Auto in eine Schülergruppe gefahren, die an einer Ampel die Frechener Straße überquerte. Die damals zehnjährige Avin und der 25-jährige Luis Paulo kamen ums Leben. Der Unfallfahrer wurde im Juli vom Landgericht Köln zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. (rtz)