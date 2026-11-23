In einem Wohnhaus im nordrhein-westfälischen Hürth hat die Polizei am Freitag (20. November) eine Cannabisplantage mit mehr als 1200 Pflanzen entdeckt. Bei einer Durchsuchung stießen die Beamten in dem Gebäude im Ortsteil Berrenrath auf vier Männer im Alter zwischen 19 und 49 Jahren, wie die örtliche Polizei und die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mitteilten. Ein weiterer Tatverdächtiger im Alter von 28 Jahren wurde an seiner Hürther Wohnanschrift angetroffen.

Neben den Pflanzen unterschiedlicher Größe beschlagnahmten die Einsatzkräfte auch Anbauequipment. Dem Einsatz am Freitag waren demnach umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen. Die vier Männer aus dem Haus stehen im Verdacht, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Die Ermittlungen dauerten an. (afp)