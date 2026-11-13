Ein spirituelles jüdisches Lied, dessen Melodie sich immer wieder wiederholt, bis der Saal in eine Art Trance gerät, markierte den Beginn des Abends in der vollbesetzten Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Hürth. „Erinnerung wird lebendig, wenn Menschen einander zuhören“, heißt es in der Pressemitteilung des Hürther Jazzclub, der die Veranstaltung gemeinsam mit der Schule organisierte. Und an dem Abend, 88 Jahre nach der Pogromnacht, sei zweieinhalb Stunden lang zugehört, erinnert, getrauert und vor allem musiziert worden.

Ein Klezmer-Workshop wird zum Kulturabend

Den Anstoß für den Gedenkabend gab eine Idee von Günther Reiners und dem Jazzclub Hürth: Gemeinsam mit dem Klarinettisten Helmut Eisel sollte ein Klezmer-Workshop an der Schule stattfinden. Daraus sei ein Kulturabend gekommen, der seinen Namen verdiene, erklären die Veranstalter.

Musiklehrer Christoph Grüner baute ein Ensemble auf: 13 Jugendliche standen schließlich gemeinsam mit Eisels Trio JEM (Klarinettist Helmut Eisel, Stefan Engelmann am Kontrabass und Gitarrist Juan Pablo Gonzales) auf der Bühne. Weitere Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen steuerten Beiträge aus Literatur, Kunst und Geschichte bei.

Eisel erklärt die Hintergründe des Klezmer

Helmut Eisel begnügte sich keineswegs damit, die jüdische Instrumentalmusik Klezmer einfach nur zu spielen. Er führte sein Publikum tief in ihre Hintergründe ein. Einst sei Klezmer die Hochzeitsmusik osteuropäischer Juden gewesen. Ihre Aufgabe: das Brautpaar so glücklich zu machen, dass es sich in schweren Zeiten daran erinnere.

Als Eisel anschließend zur Klarinette griff, wurde deutlich, was er meinte, so die Veranstalter. Sein Ton jubelte, klagte und lachte gleichzeitig, heißt es in der Mitteilung des Jazzclubs. Gebogene Töne, zitternde Triller und Läufe, die sich ungestüm nach oben schraubten, hätten das Spiel geprägt. Klezmer und Jazz seien dabei mühelos verbunden geblieben.

Zwei Generationen im musikalischen Gespräch

Autor Carsten Henn. Copyright: Stefan Pieper

Eisel, so die Veranstalter, spielte häufig mit dem Rücken zum Publikum, um sich ganz auf die jungen Musikerinnen und Musiker zu konzentrieren. Ein Posaunensolo sei aus tiefstem Inneren gekommen, und ein junger Saxophonist lieferte sich ein musikalisches Duell mit Eisel. Das Publikum spürte, wie zwei Generationen hier miteinander ins Gespräch kamen, heißt es.

Gewalt vor der eigenen Haustür

Schülerinnen und Schüler trugen Texte von Kurt Tucholsky vor, der früh vor Antisemitismus warnte und dessen Satiren heute erschreckend aktuell wirken. Wie nah die dunkelsten Kapitel der Geschichte dem Ort sind, verdeutlichte Stadtarchivar Michael Cöln: Auch in Hürth hätten SA-Männer jüdische Geschäfte zerstört. Auch hier seien Menschen am helllichten Tag und vor aller Augen brutal misshandelt worden. Im Anschluss sangen zwei Schülerinnen ein jiddisches Volkslied über die Vergänglichkeit des Glücks.

Anne Franks Tagebuch und das Wesen des Klezmer

Carsten Henn, erfolgreicher Bestsellerautor und engagiert bei der Initiative „Autoren gegen Rechts“, ließ außerdem eine Primärquelle zu Wort kommen: das Tagebuch von Anne Frank. Mit dem Blick eines Kindes schildert sie all das unermessliche Leid, dass das Zeitgeschehen mit sich brachte. Nach der Lesung, so die Veranstalter, lastete für einige Sekunden bedrückende Stille auf dem Saal. Dann spielte Eisel wieder ein ausgelassenes Stück. Und genau darin liege das Wesen des Klezmer: Mitten im Leid erinnere er an das Glück.

Ein Appell zum Schluss

Jüdisches Leben selbstverständlich und sichtbar zu ermöglichen, bleibe eine Aufgabe, sagte Schulleiter Thorsten Jürgensen-Engel. Zum Schluss spielte das Trio JEM noch einmal allein, eingeschworen und voller Hingabe.