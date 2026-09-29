Schwerer Unfall in Hürth: Im Kreuzungsbereich Frechener/Ecke Efferener Straße ist es am Dienstag (29. September) zu einer Kollision zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Motorrad gekommen.

Nachdem zunächst von Verletzten die Rede war, wurde später klar, dass es ein Todesopfer gibt. „Der männliche Rollerfahrer ist trotz Reanimationsmaßnahmen verstorben“, erklärte ein Sprecher der Polizei Rhein-Erft-Kreis am späten Nachmittag. Wie es zu dem folgenschweren Unfall kam, sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Wie schon vorher bekannt wurde, war das Polizeifahrzeug mit Sonder- und Wegerechten im Rahmen einer Trainingsfahrt unterwegs. Im angrenzenden Brühl befindet sich ein Ausbildungszentrum für Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Polizeidienst.

Am späten Dienstagnachmittag war die Unfallaufnahme abgeschlossen. Ein Spezialteam der Polizei hatte auch Spuren gesichert, damit der Unfallhergang geklärt werden kann. Vor Ort liefen noch letzte Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr. Später wurde die Kreuzung wieder freigegeben. (iri)