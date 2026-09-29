Schwerer Unfall in Hürth: Im Kreuzungsbereich Frechener/Ecke Efferener Straße ist es zu einer Kollision zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Motorrad gekommen.

Es gibt Verletzte. Wie viele und wie schwer sie verletzt sind, ist noch unbekannt. Nach ersten Informationen ist der Biker oder die Bikerin schwer verletzt worden.

„Das Polizeifahrzeug war mit Sonder- und Wegerechten im Rahmen einer Trainingsfahrt unterwegs“, erklärte ein Sprecher der Polizei Rhein-Erft-Kreis. Im angrenzenden Brühl befindet sich ein Ausbildungszentrum für Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Polizeidienst.

Der Unfallbereich ist weiträumig abgesperrt worden. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei ist vor Ort und sichert Spuren. Wie es zu dem Unfall kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. (iri)