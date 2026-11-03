Die Kolpingstadt Kerpen gedenkt der Opfer der Pogromnacht vom 9. November 1938. Sie lädt zu einer Gedenkfeier am Mahnmal an der Alten Landstraße für Montag, 9. November, um 18 Uhr ein.

Gedenkfeier am Mahnmal an der Alten Landstraße

Bürgermeister Thomas Jurczyk spricht ein Grußwort. Es gibt musikalische Beiträge von Schülerinnen und Schülern des Europagymnasiums Kerpen unter der Leitung von Dr. Ralph Paland.

Schulen beteiligen sich mit Textbeiträgen

Die Schülerschaft der Willy-Brandt-Gesamtschule beteiligt sich mit dem Text „Damit die Erinnerung bleibt – Eindrücke unserer Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz“ an der Gedenkfeier und die Schüler des Europagymnasiums tragen den Textbeitrag „Zwischen zivilem Ungehorsam (Widerstand) und Mitläufertum“ vor.

Volkstrauertag: Gedenken in Kerpen-Horrem

Anlässlich des Volkstrauertages lädt die Kolpingstadt für Sonntag, 15. November, um 12 Uhr zur Gedenkfeier für alle Opfer von Krieg und Gewalt mit Kranzniederlegungen am Friedrich-Ebert-Platz in Kerpen-Horrem ein. „Gemeinsam wollen wir innehalten, erinnern und ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit setzen“, lautet es in der Einladung von Bürgermeister Thomas Jurczyk, der an der Feier sprechen wird.

Das Programm der Feier am Friedrich-Ebert-Platz

Auf dem Programm steht zudem unter anderem ein Liedvortrag des Männergesangvereins Horrem, zudem sprechen Pastoralreferentin Natascha Kraus und Diakon Joachim Richter ein Gebet. Es spielt der Posaunenchor Horrem. Abschließend tragen Posaunenchor und Männergesangverein die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland vor. (eva)