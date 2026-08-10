Die Autobahn 4 ist am Montagmorgen (10. August) in der Nähe des Autobahnkreuzes Kerpen in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden.

Die Feuerwehr sei gegen 6.40 Uhr wegen eines Böschungsbrandes alarmiert worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Böschungsbrand zügig unter Kontrolle bekommen, der Verkehr rolle wieder, berichtete die Polizei. (dpa)