Ehrenamtliche treffen sich auf dem Stiftsplatz

Eine fröhliche Truppe traf sich am Samstagmorgen auf dem Kerpener Stiftsplatz. Sie hatte eine Mission: In sieben Wochen und drei Tagen ist Weihnachten, und Kerpen soll auch in diesem Jahr wieder in der Weihnachtszeit festlich erstrahlen.

Organisator und Koordinator Ronny Keller, der für die Aktion „Weihnachtsbeleuchtung“ im Auftrag der Aktionsgemeinschaft Kolpingstadt Kerpen (AGK) seit sechs Jahren tätig ist, hatte auch in diesem Jahr wieder um Unterstützung gebeten. „Ein bisschen Licht, ganz viel Herz für Kerpen“, lautete sein emotionaler Aufruf in den sozialen Medien: „Warum wir das machen? Weil Kerpen unsere Heimat ist. Weil Gemeinschaft, Brauchtum und Zusammenhalt nicht nur Werte sein sollten. Und weil es einfach schön ist, wenn Kinderaugen leuchten und unsere Stadt in der Weihnachtszeit ein bisschen wärmer und gemütlicher wird.“

Tatkräftige Hilfe aus Vereinen und Unternehmen

Und so erhielt er tatkräftige Hilfe von André Dohmen vom Tennis-Club Kerpen 1973, von René Friesdorf von der Garten- und Landschaftsbau-Firma Friesdorf und von Michael Kolping vom Kolpinghof, der den für die Aufhängung erforderlichen Kran stellte. René Hövel vom gleichnamigen Modehaus und Jürgen Görlitz vom Ortsausschuss St. Martinus Kerpen waren ebenfalls mit dabei.

Die 1. Kerpener Hunnenhorde rund um die amtierende Fürstin Gulawei (Larissa Rataj) war mit elf Mitgliedern aus ihrem Team angetreten. „Das erste Mal, dass wir Mädels dabeihaben“, freute sich Organisator Ronny Keller. Und die gaben, bevor dann ordentlich angepackt wurde, ein Pinnchen Haselnussschnaps aus. Zur Überraschung aller erschien Andreas Weyrauch, ehemaliger Kultwirt vom „Ahle Konsum“ in Balkhausen, mit Schokoladenmuffins. Gerda Görner, die Muffin-Queen aus Gymnich, hatte sie in seinem Auftrag für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gebacken.

43 Beleuchtungselemente werden angebracht

Dann machte sich die Truppe auf den Weg in das Lager in der Hahnenstraße, wo 43 Beleuchtungselemente eingeladen wurden. Angebracht wurden diese dann bei herrlichem Sonnenschein auf dem Stiftsplatz, entlang der Hahnenstraße und der Stiftsstraße. Die Helfer und Helferinnen investierten dafür ihre Freizeit und packten mit viel Freude gemeinsam an.

Viele Freiwillige halfen. Copyright: Petra Nova

Die Aktion zeigte einmal mehr, wie gut die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, Unternehmen und Organisationen in Kerpen funktioniert. Ohne die freiwilligen Helfer wäre das Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung nicht möglich gewesen. Um 13.50 Uhr signalisierte Organisator Ronny Keller: „Alle Module dran!“

Beim anschließenden Essen in „NOA.S Café“, das von Rene Hövel gesponsert wurde, feierte man glücklich die erfolgreiche Aufhängung der Weihnachtsbeleuchtung. Die Einschaltung erfolgt dann durch die Stadt Kerpen vor dem ersten Advent.

AHAG ruft zu Spenden auf

Neben Kerpen soll auch Erftstadt in der Vorweihnachtszeit wieder hell erleuchtet sein. Die Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe Lechenich (AHAG) hat dafür nun einen Spendenaufruf unter dem Motto „Lechenich soll leuchten!“ gestartet. In diesem Jahr fehle das Geld, um den Marktplatz in der Adventszeit so zu beleuchten wie in den vergangenen Jahren. „Ohne Hilfe droht der Marktplatz dieses Jahr im Dunkeln zu bleiben.“ Die AHAG veranstaltet auch in diesem Jahr wieder den traditionellen Weihnachtsmarkt rund um das historische Rathaus unter dem Motto „Heimatgefühl – Genussvolle Wintermomente“. Die Spendensammlung ist auf der Plattform „Gofundme“ zu finden. Am Sonntag waren fast 2300 Euro zusammengekommen. (mit eva)

https://www.gofundme.com/f/lechenich-soll-leuchten