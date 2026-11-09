Zur Proklamation des Jubiläumsdreigestirns lud die KG Altstädter Blau-Wiess von 1937 am vergangenen Freitagabend in das Soziokulturelle Zentrum ein. Der Abend war ein spannender und emotionaler Auftakt für die KG, die ihr 90‑jähriges Bestehen feiert.

Ein Horremer Dreigestirn für die Session

Durch den effektvoll inszenierten Abend führte ab 19.11 Uhr der Präsident der KG Blau-Wiess, Stephan Weingartz, souverän, wortgewandt und ungemein sympathisch. Stolz war er darauf, dass die KG wieder ein Horremer Dreigestirn auf die Bühnen schicken darf. Es war den anderen KGs im Festausschuss Horremer Karneval nämlich nicht möglich gewesen, für die jetzt anlaufende Session ein Dreigestirn zu stellen. Und nun wurde an diesem Abend endlich das Geheimnis um das Jubiläumsdreigestirn gelüftet. Da wollten natürlich alle dabei sein: die Mitglieder der KG Große Horremer, der KG Flotte Horremer, der KG Rötsch mer jett, Sindorf, der KG Knollebuure Sindorf, der KG Fidele Jungen Sindorf und der KG met Hätz, Kerpen. Auch der Kerpener Bürgermeister Thomas Jurczyk, Jürgen Mein, Präsident des Festkomitees der Stadt Kerpen, und der Horremer Ortsvorsteher Andreas Schenk waren dabei.

Tanzgruppen und Musiker eröffnen das Programm

Kölner Musiker und die fünf Tanzgruppen der KG Blau-Wiess boten einen mitreißenden Ablauf. Das Opening gehörte dem „Herz des Vereins“, der Tanzgruppe „Danzmüüs“. 27 Kinder, im Alter von drei bis acht Jahren, rissen mit und rührten vollkommen. Gefolgt vom Liedermacher Björn Heuser, den man auch gern als „Mitsingkönig“ bezeichnet. Die Gardetanzgruppe „Fontänewach“, die älteste und traditionsreichste Tanzgruppe der KG, und die „Golden Girls and Boys Juniors“ präsentierten ihre rasanten Sessionstänze.

Das Geheimnis wird gelüftet

Das demaskierte Dreigestirn. Copyright: Petra Nova

Dann wurde das Licht gedimmt. Alle blickten auf eine auf der Bühne installierte Leinwand und verfolgten einen geheimnisvollen Film mit vier maskierten Männern. Doch wer waren sie? Am Ende liefen sie zur Freude aller in blauen Trainingsanzügen, den Vereinsschal um den Hals, recht vergnügt auf die Bühne. Weingartz zog nacheinander die Masken ab und enttarnte Arne Dietz als „Bauer Arne“, Patrick Nellen als „Jungfrau Nelli“ und Albert Freund als „Prinz Albert“. Der im Horremer Karneval fest etablierte Thomas Peters ist der „Prinzenführer“ des Dreigestirns. Vor der feierlichen Proklamation stürmte noch das „Männerballett“ der KG, 22 aktive Tänzer, im Alter von 35 bis 60, die Bühne. Mit ihrem Sessionstanz „Kobolde auf der Suche nach dem Schatz“ begeisterten die Golden Girls and Boys.

Emotionale Proklamation im Saal

Danach wurde es emotional im Saal. „Das Herausrufen des Dreigestirns ist für uns ein ganz großer Moment. Empfangt nun das Horremer Ortsdreigestirn!“, rief Stephan Weingartz den Menschen zu. Und das wurde mit seinem Gefolge frenetisch gefeiert. Weingartz übernahm sowohl die Vorstellung als auch die Proklamation der Drei und ihres Prinzenführers, die sich Horrem, dem Fußball, dem Ehrenamt und dem Vereinsleben sehr verbunden fühlen.

Eigener Song und furioses Finale

Nach der Übergabe der Insignien bedankte sich das Jubiläumsdreigestirn und sein Prinzenführer mit einem hitverdächtigen Song, den sie mit KI selbst komponiert hatten: „Anstoße un Alaaf – Horrem spillt jeck! Mer fiere zesamme, dat es uns're Zweck! Ob op d'r Platz oder em Saal, mir rufe laut: „Alaf – jedes Mol!“ Dazu hatten sie einen perfekt einstudierten Tanz parat. Das Finale des Programms bildete die Band „Kempes Finest“ mit ihrem Mix aus kölscher Musik, Rock- und Popsongs. Präsident Stephan Weingartz freut sich nun darauf, mit diesem sympathischen Dreigestirn und seinen dynamischen Tanzgruppen die Menschen in den Sälen zu begeistern.