Einsatz in der Nacht zu Donnerstag

Zu einem Küchenbrand in Blatzheim rückte die Feuerwehr Kerpen in der Nacht zu Donnerstag kurz nach 2 Uhr aus. Beim Eintreffen der ersten Wehrleute hatten die Bewohner die Räume eigenständig verlassen, dabei jedoch Rauchgasvergiftungen erlitten. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Atemschutztrupp löscht den Brand

Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung, so die Feuerwehr in einer Mitteilung. Der Brand konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden.

Nachkontrolle und Ermittlungen der Polizei

Im Anschluss kontrollierte die Wehr die betroffenen Räume mit einer Wärmebildkamera. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

46 Einsatzkräfte vor Ort

Im Einsatz waren 46 Feuerwehrleute von den Löschzügen Buir, Blatzheim und Manheim sowie von der hauptamtlichen Wache. (rtz)