In der Willy-Brandt-Gesamtschule in Kerpen läuft Mittwochmittag (9. September) ein großer Feuerwehreinsatz. „Die Schule wurde evakuiert. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte sind in Sicherheit“, erklärte der zuständige Sprecher der Feuerwehr Kerpen, Daniel Eßer. Verletzt worden sei niemand. Es bestehe auch keine Gefahr für die Schüler und Lehrer.

Die Lage vor Ort beschrieb der Feuerwehrsprecher ansonsten zunächst als unklar. Gegen 11.40 Uhr sei der Feuerwehrleitstelle ein „auffälliger Geruch“ gemeldet worden. Unter schwerem Atemschutz sind die Feuerwehrleute aktuell dabei, das Gebäude abzusuchen. Dem Vernehmen nach soll der Geruch aus einem geschlossenen und abgetrennten Raum kommen. Eine Dekontaminationsstrecke der Feuerwehr ist aufgebaut. Rund 50 Feuerwehrleute sind vor Ort.

Die Schulleitung hat die Eltern aufgefordert, nicht mit dem Auto zur Schule zu kommen, um Kinder abzuholen. (mkl)