Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem unbekannten Mann. Ihm wird vorgeworfen, an einem Sonntagmorgen (8. März) eine Tankstelle in Kerpen überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht zu haben. Anschließend sei er mit Geld aus der Kasse geflüchtet.

Dem Mann wird vorgeworfen, eine Tankstelle in Kerpen überfallen und einen Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht zu haben. Copyright: Polizei Rhein-Erft

Nach derzeitigem Sachstand sei ein E-Scooterfahrer gegen 3.15 Uhr auf das Tankstellengelände an der Kerpener Straße gefahren und habe sein dunkles Zweirad im Verkaufsraum abgestellt. Er habe eine Pistole auf den Angestellten hinter der Kasse gerichtet und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nach der Geldübergabe sei der Täter mit dem E-Scooter über den hinteren Bereich der Tankstelle in Richtung Markusweg davongefahren.

Er soll mit dem E-Scooter davongefahren sein. Copyright: Polizei Rhein-Erft

Laut Polizeibericht ist der Mann stämmig, etwa 1,80 Meter groß und etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er soll braune Augen und sei zur Tatzeit eine dunkle Kapuze, eine schwarze Sturmhaube und eine dunkle Jacke getragen haben.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter 02271/810 oder per E-Mail entgegen. Die Lichtbilder kann man hier sehen.