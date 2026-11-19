„Die Stadtbibliothek St. Martinus muss bleiben“, „Kein Schlussstrich für St. Martinus“ oder „Bildung ist kein Sparposten“ - das war unter anderem auf den Spruchtafeln zu lesen, die mehr als 100 Menschen zur Mahnwache am Kerpener Rathaus mitgebracht hatten. Sie setzen sich dort am Dienstag vor der Ratssitzung für den Erhalt der Bücherei ein, nachdem bekannt geworden war, dass die Stadt die Zuschüsse zum Ende des Jahres 2027 streichen will.

Büchereileiterin „sprachlos“

„Ich stehe hier als unmittelbar Betroffene und bin sprachlos“, sagte die Leiterin der Stadtbibliothek, Barbara Kratz. Von der möglichen Kündigung der Zuschüsse für die Stadtbibliothek habe sie erst am Mittwoch letzter Woche erfahren. Der Erhalt von zweieinhalb Stellen stehe auf dem Spiel und der Einsatz von mehr als 25 Menschen, die sich für die Bibliothek engagieren.

Andere sprachen in Transparenten ihre Befürchtungen um den Verlust eines Kulturtreffpunktes aus. Isabel Hochstrat vom Kindergarten St. Quirinus wies auf die Bedeutung der Bücherei als Teil der Vorschularbeit mit Kindern hin. Klaus Liebertz von der Fotocommunity Kerpen erinnerte an die Ausstellungen mit Fotografen und vielen anderen Künstlern.

650 Unterschriften

Auf der kursierenden Unterschriftenliste unterschrieb Juris Rancerkuß mit der Begründung, dass genau die Schließung solcher Einrichtungen Gründe für den Jugendprotest der letzten Monate bieten würden. Rund 650 Unterschriften habe sie bereits seit Mittwoch gesammelt und dem Bürgermeister übergeben, sagte Barbara Kratz.

Beschlussvorlage sorgt für Empörung

Die Mahnwache begann eine Stunde vor der Ratssitzung. Michael Dierks vom Kerpener Bündnis für Demokratie und Vielfalt hatte dazu eingeladen, um vor der Sitzung noch über den zu verhandelnden Tagesordnungspunkt in Sachen Bibliothek zu sprechen. In der Vorlage hatte die Verwaltung den Rat aufgefordert, zu beschließen, den bestehenden Vertrag über die Gewährung eines Zuschusses an die Stadtbücherei St. Martinus mit Wirkung zum 31. Dezember 2027 zu kündigen. Man verspreche sich eine jährliche Haushaltsentlastung von 250.000 Euro. Die Formulierung der Beschlussvorlage hatte die Wogen hoch schlagen lassen.

Bürgermeister Thomas Jurczyk. Copyright: Oliver Tripp

Verwaltung will neue Vereinbarung

Schon am Hintereingang zum Rathaus bemühten sich Bürgermeister Thomas Jurczyk und der Beigeordnete Markus Meurer darum, die Wogen der Entrüstung zu glätten. Sie sprachen davon, dass es in der Beschlussvorlage nicht darum gehe, die Stadtbibliothek zu schließen, sondern mit der Kündigung des Vertrages eine neue, günstigere Vereinbarung mit der Kirchengemeinde abschließen zu können. Sie blieben aber auch in der anschließenden Ratssitzung Antworten auf viele Fragen schuldig. Wie werde denn der Erhalt der Bibliothek gewichtet werden, angesichts des millionenschweren Neubaus des Gymnasiums und dem Betrieb zweier teurer Bäder, lautete eine davon.

Politik und Kirche beziehen Stellung

Mit wertschätzenden Worten wandten sich der Bürgermeister und Vertreter der Parteien an die aufgebrachten Bürgerinnen und Bürger. Ihren Protest werteten sie als „ganz wichtiges Zeichen“, die ihnen das Gewicht der Entscheidung um die Förderung der Stadtbibliothek deutlich mache. Die Haushaltskonsolidierung dürfe kein Selbstzweck sein, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Heinrich Funke. Die Kündigung des alten Vertrages sei aber nötig, um andere Vertragsbedingungen vereinbaren zu können, die der Stadt mehr Einfluss verschaffe, beispielsweise bei der Beantragung öffentlicher Fördergelder, sagte Annika Effertz von den Grünen. Alessa Flohe von den Piraten machte gleich klar, dass ihre Partei der Beschlussfassung nicht zustimmen könne. Dem Vorwurf der AfD, die Kirche stehle sich aus der Verantwortung, trat Pfarrer Ludger Moers entgegen. Rund 30 Prozent der Gesamtkosten von 305.000 Euro, nämlich rund 85.000 Euro, trage die Pfarrgemeinde St. Martinus, aus Stiftungen, Zuwendungen und Kirchensteuern. Eine energetische Sanierung und die Erneuerung der Baufassade auf eigene Kosten sei für 2027 geplant.

Entscheidung auf Dezember vertagt

Nach dreieinhalb Stunden schlossen sich die Ratsmitglieder einstimmig einem Vorschlag von Klaus Ripp (CDU) an, die Entscheidung bis zur nächsten Ratssitzung am 15. Dezember zu vertagen. Die Informationslage reiche nicht aus, um die Tragweite einer Entscheidung absehen zu können.

Ripp rügte die Stadtverwaltung: „Statt sich über den Vertrag zu unterhalten, wird gleich mit der Kündigung gedroht.“