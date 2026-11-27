Eine lange Reihe Speierling-Bäume, beidseitig gesäumt von Beerensträuchern, soll bald den Acker teilen. Zwischen den Baumreihen, im Abstand von 24 bis 48 Metern, sollen künftig Ackerbau und Viehwirtschaft mit den Gehölzen in trauter Eintracht nebeneinander existieren und voneinander profitieren.

Das Konzept heißt Agroforst und startete jetzt mit den ersten Pflanzungen auf dem Gelände des Schlosses Türnich, an der „Krummen Furche“ parallel zur Erft, wo bis vor kurzem noch eine Obstplantage stand.

Musterhafte Koexistenz von Forst- und Landwirtschaft

Auf insgesamt rund 18 Hektar in der Erftaue rund um das Schloss soll das Projekt verschiedene Möglichkeiten der Koexistenz von Forst- und Landwirtschaft musterhaft darstellen. Die Abstände zwischen den Baumreihen sollen Rücksicht nehmen auf den erforderlichen Maschineneinsatz, etwa Mähdrescher und Traktorgespanne.

Das Projekt, das von Severin von Hoensbroech und seinem Team von der Kultur- und Naturstiftung Schloss Türnich seit sechs Jahren entwickelt wurde, soll, so die Idee, in der Landschaft sichtbar machen, was in der Theorie längst erörtert ist: die Praktikabilität und den allseitigen Zugewinn durch Waldsäume auf dem Acker.

Infos für die Landwirtschaft

Unter der Überschrift „Strukturwandel“ sollen Landwirtinnen und Landwirte in dem Wissens- und Demonstrationszentrum für Agroforstwirtschaft im Revier vor Ort und am praktischen Modell erfahren können, wie das System auf ihren Hofflächen integriert werden kann. „18 Hektar sind viel zu wenig, um rentabel zu wirtschaften. Aber wir wollen die verschiedenen Möglichkeiten auf engem Raum zeigen“, sagt Hoensbroech.

Die verschiedenen Möglichkeiten sind variable Wechsel von Acker, Wiese, Weide und Nutzgehölz auf einem Schlag (Feldstück). Dadurch soll eine höhere Klimaresilienz erreicht werden. Der Wert der Widerstandsfähigkeit wurde im vergangenen Sommer deutlich, als vielen Pflanzen das Wasser ausging und die Hitze ihnen den Garaus machte.

Eine „Klimaanlage für den Acker“

18 Hektar groß ist das Gelände. Copyright: Dietmar Fratz

Abhilfe für das Klima und die Biosphäre kann die Kohlendioxid-Bindung der Gehölze, eine steigende Artenvielfalt der Tierwelt und eine Bodenverbesserung durch das Wurzelwerk der Bäume und Sträucher schaffen. Die Komponenten können zudem zu einem höheren Ertrag auf der Fläche führen. Als „Klimaanlage für den Acker“ bezeichnet von Hoensbroech die Baumreihen, für die unempfindliche heimische Arten ausgewählt wurden. So spendeten sie Schatten im Sommer und schützten vor kaltem Wind im Winter. Die jetzt gestartete Pflanzung von 1200 Gehölzen setzt sich aus widerstandsfähigen Apfelsorten, Esskastanien, Beeren, aber auch Holzlieferanten, wie Baumhasel, Gleditschie und Speierling zusammen.

Komplettiert werden die Forst-Ensembles durch Futterlaubgehölze für Wiederkäuer, etwa Kühe. So lässt sich der Spalier-Forst neben dem klimatischen Vorteil mehrfach nutzen für Holzgewinnung und Schattenspende sowie als Speisekammer für Weidetiere.

Forschung und Netzwerk mit der Universität Bonn

Neben dem Demonstrationszweck für die heimische Landwirtschaft, von der sich von Hoensbroech größeres Interesse statt Skepsis wünscht, soll das Projekt der Forschung dienen und dadurch zum „Hub“ (Netzwerk) werden.

Gemeinsam mit der Universität Bonn sollen unter anderem die Wirtschaftlichkeit und die Kohlenstoffspeicherung der Komponenten untersucht und die Entwicklung der Artenvielfalt und Möglichkeiten zur regionalen Vermarktung von Agroforst-Produkten betrachtet werden. Dadurch sollen Erfahrungen aus der Praxis mit wissenschaftlichen Erkenntnissen verbunden werden. Auch Passanten, etwa Radler auf dem Erftradweg, sollen für den Agroforst und seine stetige Entwicklung interessiert werden.

„Orte wie dieser, an denen Lösungen für eine zukunftsgerechte, klimaangepasste Landwirtschaft praktisch erlebbar und unter realen Bedingungen erprobt werden, sind unerlässlich dafür, dass diese Lösungen in der Landwirtschaft ankommen und angewendet werden. Ab heute geht es für uns in die reale Erprobung mit und für die Landwirtschaft“, sagt Projektleiterin Melanie Ziegler von der Kultur- und Naturstiftung Schloss Türnich.

Förderung bis Oktober 2029

Das Projekt ist befristet bis Oktober 2029 und wird mit insgesamt 1,8 Millionen Euro unterstützt von einem Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sowie vom Land NRW.