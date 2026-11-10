Freundinnen und Freunde echter Handwerkskunst sollten sich das kommende Wochenende vormerken: Am 14. und 15. November verwandelt sich die Mehrzweckhalle in Sindorf wieder in einen lebendigen Marktplatz vorweihnachtlicher Kreativität. So verspricht es der Ortsvorsteher Werner Nolden. Die über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Sindorfer Krippen- und Kunstausstellung feiert ihre 31. Auflage und soll wieder ein inspirierendes Erlebnis für die ganze Familie werden.

Handgefertigte Unikate

Das bewährte Organisationsteam um Wieland Tochtenhagen, Peter Thiemt, Angelika Lanfermann und Silke Bülles-Pohl hat auch in diesem Jahr ganze Arbeit geleistet. Rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren in Sindorf ihre Werke.

Stammkünstler und neue Gesichter

Die Ausstellung verbindet dabei Kontinuität mit Neuerungen: Viele Stammkünstlerinnen und Stammkünstler, die der Schau seit Jahren ihr Gesicht geben, treffen auf zahlreiche neue Gesichter, die frische Ideen und überraschende Trends einbringen. „In einer Zeit von industrieller Massenware setzt die Sindorfer Ausstellung ein bewusstes Zeichen für Individualität und Regionalität“, so die Veranstalter.

Von der Krippe bis zum Designstück

Die Besucher erwarte eine enorme Bandbreite an handgefertigten Unikaten, die mit Herzblut, handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail entstanden seien.

Ob traditionelle Weihnachtskrippen, moderner Schmuck, kunstvolle Dekorationen oder außergewöhnliche Designstücke – jedes Exponat erzähle seine eigene Geschichte. Damit biete die Ausstellung eine ideale Gelegenheit, abseits des klassischen Weihnachtstrubels in Ruhe nach einzigartigen Geschenken zu stöbern oder das eigene Zuhause festlich zu gestalten.

Kunst zum Erleben

Die Veranstaltung soll jedoch weit mehr als eine reine Verkaufsschau sein, sondern stattdessen vielmehr ein Ort der Begegnung, erklären die Veranstalter: „Ein echtes Highlight für die Besucher ist der direkte Kontakt zu den Kunstschaffenden.“ An vielen Ständen lasse sich den Kreativen live über die Schulter schauen, während ihre Werke entstehen. Wer Fragen zu Techniken hat, könne sie direkt stellen und die Faszination für das Handwerk hautnah erleben.

Eröffnung und Öffnungszeiten

Die Sindorfer Krippen- und Kunstausstellung in der Mehrzweckhalle, Hegelstraße 2, wird am Samstag, 14. November, um 13 Uhr durch den Bürgermeister der Stadt Kerpen und den Ortsvorsteher von Sindorf eröffnet.

Geöffnet hat die Ausstellung am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 15. November, von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spendenboxen zu Gunsten von Sindorfer Vereinen stehen bereit. Für das leibliche Wohl sorgt das Jugendrotkreuz Sindorf. (hmc)