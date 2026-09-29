In Pulheim haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (29. September) einen Sprengkörper gezündet und dabei ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, soll es gegen 1 Uhr auf der Venloer Straße in Stommeln zu einem lauten Knall gekommen sein.

Polizei sucht Zeugen nach Explosion in Pulheim

Zeugen hörten den Knall und riefen die Polizei. Das Auto wurde im Bereich der Front stark beschädigt. Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten die Spuren am Tatort und leiteten eine Fahndung nach den Verdächtigen ein.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (red)