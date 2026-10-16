Wer in Pulheim mitbestimmen möchte, wie die Stadt mit dem Klimawandel umgeht, hat dazu in den kommenden Wochen Gelegenheit. Die Stadt Pulheim lädt gemeinsam mit der Technischen Hochschule Köln alle Interessierten dazu ein, eine neue Klima-Zeitschrift aktiv mitzugestalten. Grundlage des Projekts ist ein Beschluss des Stadtrats vom 6. Oktober, mit dem das städtische Klimaanpassungskonzept verabschiedet wurde.

Forschungsprojekt der TH Köln als Grundlage

Hinter dem Vorhaben steht das sogenannte Co-Site-Projekt der Technischen Hochschule Köln, ein transdisziplinäres Forschungsprojekt, das sich laut Mitteilung der Stadt mit Klimaanpassung im Kölner Umland befasst und gemeinsam mit verschiedenen Beteiligten Ideen und Formate entwickelt, die die Region bei den Herausforderungen des Klimawandels unterstützen sollen.

In Pulheim nimmt dieses Projekt nun eine konkrete Form an: eine Zeitschrift, die das Thema Klimaanpassung in den Mittelpunkt stellt und deren Inhalte maßgeblich von Bürgerinnen und Bürgern mitgeprägt werden sollen.

Info-Stand in der Stadtbücherei an zwei Terminen

Dazu richtet die Stadtverwaltung an zwei Terminen einen Info-Stand in der Stadtbücherei Pulheim ein. Am Samstag, 24. Oktober, ist dieser von 10 bis 13 Uhr geöffnet, am Montag, 26. Oktober, von 10 bis 16 Uhr.

Wer dort vorbeischaut, kann erste Entwürfe der Zeitschrift einsehen, Rückmeldungen geben und eigene Ideen oder persönliche Beiträge einbringen. Ausdrücklich willkommen sind laut der Mitteilung aus dem Rathaus auch kreative Formate: So besteht etwa die Möglichkeit, an einer bereitgestellten Schreibmaschine fiktive Zeitungsüberschriften zu verfassen, mit denen persönliche Wünsche für eine erfolgreiche Klimaanpassung in der Zukunft formuliert werden können.

Die Aktion richtet sich nach Angaben der Stadt an Menschen jeden Alters. Vorkenntnisse zum Thema Klimawandel oder Klimaanpassung sind nicht erforderlich. Wer neugierig ist, kann einfach vorbeikommen und sich einbringen, in welchem Umfang auch immer.

Nach Abschluss des Projekts soll die fertige Klima-Zeitschrift veröffentlicht werden.

Praxisnahe Antworten auf die Folgen des Klimawandels

Das Co-Site-Projekt der Technischen Hochschule Köln ist nach eigenen Angaben darauf ausgerichtet, gemeinsam mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen praxisnahe Antworten auf die Folgen des Klimawandels zu erarbeiten. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Pulheim ist demnach Teil dieses breiteren Forschungsansatzes, der die Region Köln und ihr Umland in den Blick nimmt.

Auch in anderen Städten des Kreises ist das Co-Site-Projekt bereits aktiv, etwa in Erftstadt. Dort wurde ein Resilienz-Forum initiiert, mit dem Ziel, die Widerstandsfähigkeit der Stadt gegenüber Krisen und Katastrophen zu stärken. Verwaltung, Wissenschaft und Praxispartner arbeiten in dem Forum zusammen.

Für Pulheim bedeutet die Klimazeitungs-Aktion eine vergleichsweise niedrigschwellige Möglichkeit zur Bürgerbeteiligung in einem Themenfeld, das den Stadtrat zuletzt mit dem Klimaanpassungskonzept beschäftigt hat. Wer vorab Fragen hat, kann sich an Malte Neumann wenden, den Klimamanager der Stadt Pulheim. Er ist per E-Mail über die Adresse der städtischen Klimaschutzstelle erreichbar.

klimaschutz@pulheim.de