Auf Wagen der Marke Audi waren Diebe in Pulheim aus, die am Wochenende zuschlugen. Ein Mann meldete den Diebstahl eines Audi Q5 im Stadtteil Sinnersdorf.

Das Auto soll im Zeitraum von Freitag (4. September), 8 Uhr und dem folgenden Tag, 18 Uhr im Bereich der Lukas- und der Rurstraße entwendet worden sein. Ein weiterer Geschädigter meldete den Verlust eines Audi Q5, den er in der Nacht auf Sonntag gegen 24 Uhr an der Sinnersdorfer Straße in Pulheim abgestellt hatte. Morgens gegen 9.30 Uhr habe er den Diebstahl festgestellt. Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21 hoffen auf Zeugenhinweise unter 02271/810 oder per E-Mail. (wok)