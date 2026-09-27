Seit Samstagnachmittag steht es fest: Pulheim wird kein Standort für Olympische und Paralympische Spiele. Der Deutsche Olympische Sportbund hat München als deutschen Bewerber für die Spiele 2036, 2040 oder 2044 ausgewählt. KölnRheinRuhr mit Pulheim unterlag im nationalen Auswahlverfahren. Der Golf Club Gut Lärchenhof war als Austragungsort für das olympische Golfturnier vorgesehen.

Landrat Frank Roch (CDU) bedauert die Entscheidung des Olympischen Sportbundes: „Ich hätte mich sehr gefreut, olympischen Golfsport in Pulheim zu erleben. Schade, dass es diesmal nicht geklappt hat. Die Unterstützung für die Bewerbung und die Zusammenarbeit in der Region waren trotzdem etwas Besonderes“, teilt er auf dem Facebook-Account des Rhein-Erft-Kreises mit.

Rhein-Erft-Kreis: Landrat wünscht München viel Erfolg

Der Einsatz des Kreises für Vereine und junge Sportlerinnen und Sportler gehe aber weiter – unabhängig von Olympia. Rock dankte allen, die an Rhein und Ruhr die Bewerbung unterstützt hatten. In Pulheim hatten sich 70,19 Prozent der Abstimmenden für Olympische Spiele in der Region und das Golfturnier in Pulheim ausgesprochen. München wünsche er für die internationale Bewerbung viel Erfolg.

Der Landrat selbst hatte die Pulheimer im April aufgerufen, mit Ja für Olympia zu stimmen. Der Rhein-Erft-Kreis wäre Teil eines „starken, internationalen Sportkonzepts, das unseren Standort international sichtbar macht und langfristige Impulse für Infrastruktur, Sportentwicklung und Zusammenhalt setzt“.

Selbst begeisterter Sportler: Frank Rock (hinten). Copyright: Stefan Rachow-Kurre

Josef Spyth, Geschäftsführer des Golfclubs Gut Lärchenhof in Pulheim-Stommelerbusch, unterstützte die Bewerbung ebenso: „Wenn man diese Jahrhundertchance bekäme, sollte man sie nutzen.“ Allgemeiner äußerte sich Bürgermeister Frank Keppeler (CDU) vor dem Ratsbürgerentscheid: „Pulheim ist eine sportbegeisterte Stadt. Vereine und öffentlich zugängliche Sportanlagen, darunter ein neuer Bike- und Skatepark, bieten zahlreiche Möglichkeiten, Sport zu treiben.“