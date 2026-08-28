Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag (28. August) zwei Männer im Alter von 30 und 34 Jahren festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sie in Pulheim-Sinthern einen Zigarettenautomaten gestohlen haben. Gegen 4 Uhr hatte ein Zeuge gemeldet, dass zwei Verdächtige mit Werkzeug einen Zigarettenautomaten in der Kreuzstraße demontiert und in einen Renault Clio geladen hätten. Von dort seien sie in Richtung Quellenweg gefahren.

Polizisten entdeckten das Auto wenig später auf einem Feldweg zwischen Sinthern und Glessen. Sie folgten dem Auto und stellten es in der Kaiser-Otto-Straße. Sie nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest, den Zigarettenautomaten fanden sie später auf dem Feldweg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. (mma)