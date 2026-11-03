Drei Musiker, zwei Duo-Projekte

Am Samstag, 14. November 2026, treten im Kaisersaal der Abtei Brauweiler drei Musiker auf, die klassische Musik, Latin-Jazz und Nordic-Jazz verbinden wollen. Michael Villmow (Saxofon), Gunther Tiedemann (Cello) und Yaniel Matos (Klavier) führen in dem Konzert zwei Duo-Projekte zusammen: „Kreuzüber Bach“, in dem Cellist Tiedemann und Saxofonist Villmow Johann Sebastian Bach neu interpretieren, und „Tiedematos“, ein Duo von Tiedemann und dem Pianist, Sänger und Cellist Matos.

Zwischen allen Stilen zu Hause

Jeder der Musiker ist solistisch in der klassischen Musik, im (Latin-)Jazz oder in nordischen Klangwelten zu Hause – und doch entziehen sie sich, laut Veranstalter, konsequent jeder eindeutigen stilistischen Zuordnung.

Klingender Dialog mit Spielfreude

In dieser besonderen Konstellation soll an dem Abend ein klingender Dialog zwischen den musikalischen Welten des Trios entstehen. Die Musiker setzen dabei laut Mitteilung auf Improvisation, Lebendigkeit und pure Spielfreude. „Drei erfahrene Musiker öffnen ihren individuellen musikalischen Erfahrungsschatz, erkunden gemeinsame Klänge und genießen ein überraschendes, genreübergreifendes Miteinander. Was sie verbindet: die Lust am Brückenbauen, an grenzüberschreitenden Dialogen und an kammermusikalischem Zusammenspiel“, heißt es in der Ankündigung.

Eintritt, Karten und Beginn

Der Eintrittspreis für das Konzert am 14. November beträgt 25 Euro, Mitglieder erhalten einen Rabatt.

Karten gibt es im Vorverkauf über Reservix, im Ticketshop der Abtei Brauweiler und im Abtei-Shop in der Ehrenfriedstraße 19 in Pulheim. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Restkarten sind an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn erhältlich. (hmc)