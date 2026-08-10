Eine 41-jährige Radfahrerin aus Köln ist am Sonntagabend (9. August) in Pulheim von einem Golfball am Kopf verletzt worden. Die Frau stürzte, ihre beiden Kinder in einem Fahrradanhänger blieben unverletzt. Rettungskräfte versorgten die 41-Jährige noch am Unfallort.

Nach ersten Polizeiangaben fuhr die Frau gegen 18.30 Uhr über einem Feldweg am Rande eines Golfplatzes. Gleichzeitig schlug ein 46 Jahre alter Mann einen Golfball, der die Radfahrerin, die aus Richtung Frechen-Königsdorf in Richtung Köln (Bonnstraße) unterwegs war, traf. Der Ball schlug demnach zunächst auf dem Grün auf und prallte von dort gegen die Stirn der 41-Jährigen. Mehrere Golfspieler bekamen den Unfall mit und eilten der Frau zur Hilfe. Sie kümmerten sich sowohl um die Frau, als auch um ihre beiden Kinder. Die Golfer verständigten auch den Rettungsdienst. An der Unglücksstelle wurde die Kölnerin erstversorgt. Von einer Fortführung der medizinischen Behandlung im Krankenhaus wurde Abstand genommen.

Die alarmierten Polizisten und Polizistinnen sicherten Spuren und nahmen den Sachverhalt auf. (red)