Sechs Jahrzehnte ist es schon her, dass sich das Ehepaar mit dem Ja-Wort die Treue schwor. Heute feiern Johann (87) und Elizabeth „Liesel“(78) Faßbender ihre Diamanthochzeit. Das Paar hatte sich zufällig auf der Kirmes in Glessen im Oktober 1965 kennengelernt. Dort war die junge Frau mit Onkel und Tante unterwegs, stieß auf einen guten Bekannten, neben dem „er“ stand. Man kam ins Gespräch, aber das war zu dem Zeitpunkt auch alles.

Zufällige Begegnung auf der Kirmes in Glessen

Die gelernte Friseurin war in Pulheim-Sinthern zu Hause, er in Pulheim- Geyen. Johann Faßbender war als Stanzwerkzeugmacher bei der Firma Nicolaus GmbH in Brauweiler tätig. Hin und wieder begegnete man sich.

Gefunkt hat es im Brauhaus

So auch zu Weiberfastnacht 1966 im Geyener Brauhaus. Dort fasste er sich ein Herz und forderte Elisabeth Dohmen zum Tanz auf. „Ja und dann war es so!“, erzählt die Seniorin und meint damit, dass es dann „gefunkt“ habe. Nach dieser Begegnung unternahmen sie viel und lernten sich auf wunderbare Weise kennen.

Hochzeit und Familiengründung

Bald stand für Johann und seine Liesel fest, dass sie den Weg durchs Leben gemeinsam gehen wollten. Und so gaben sie sich das „Jawort“ am 9.November 1966 standesamtlich in Brauweiler , kirchlich am 26.11.1966 in Pulheim-Sinthern. Das Paar wohnte zunächst in seinem Elternhaus und freute sich 1967 über die Geburt ihrer Tochter Alice.

Umzüge und Umbau des Elternhauses

Danach zogen sie dreimal innerhalb von fünf Jahren in Geyen um, bis sie dann wieder in sein Elternhaus zurückkehrten. Das krempelten sie von Grund auf um und richteten es , komplett in Eigenleistung ,nach ihren Vorstellungen ein. 1972 kam Tochter Dunja auf die Welt.

Zwischendurch zog es Elizabeth Faßbender immer wieder mit der Familie in ihre Heimat, in die traditionelle Grafschaft Dorset in Südwest-England zu ihrem Großvater auf dessen Farm.

Hobbys und Ruhestand

In ihrer Freizeit töpferte Elizabeth Faßbender gern, während Johann Faßbender begeisterter Fußballer und Fahrradsportler war. Der am Haus angrenzende Garten war und ist sein Hobby. Die Firma Nicolaus GmbH verließ er 2003 und trat seinen wohlverdienten Ruhestand an.

Viel zusammen erlebt

Das Paar ist viel gereist. Es zog die Beiden nach Ibiza, Mallorca, Fuerteventura, Madeira, aber auch nach Spanien und in die Türkei.

Die Töchter wohnen in der Nähe

Elizabeth und Johann Faßbender sind zufrieden, beide Töchter wohnen mit ihren Ehemännern in der Nähe. Tochter Alice, kaufmännische Angestellte, in Geyen, Tochter Dunja, Floristin, in Frechen.

Das Rezept für 60 Ehejahre

„Wir haben viel durchlebt, was viel Kraft gekostet hat. Wir waren immer für uns und unsere Kinder da. Wir haben einfach gemacht und es war immer gut!“ Das sagt das Paar heute nach gemeinsamen 60 Ehejahren. (nova)