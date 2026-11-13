Als die Mitglieder der KG Pennebröder zum Mützen- und Ordensappell zusammenkamen, stand neben dem offiziellen Start in die neue Session und der Ehrung verdienter Mitglieder vor allem ein Mann im Mittelpunkt: Wolfgang Klein. Der langjährige Präsident der Gesellschaft wurde von den Mitgliedern zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Höhepunkt einer mehr als dreißigjährigen Karnevalslaufbahn

„Die Auszeichnung bildet den Höhepunkt einer mehr als drei Jahrzehnte währenden Laufbahn im Sinnersdorfer Karneval“, teilen die Pennebröder mit. Seit seinem Eintritt in die KG im Jahr 1992 habe Klein zahlreiche Funktionen übernommen. Nach seinem Engagement als Bagagemeister und seiner Zeit als Prinz des Sinnersdorfer Dreigestirns in der Session 1998/99 führte ihn sein Weg in die Vereinsspitze. Als Präsident stand er von 2009 bis 2026 an der Spitze der Gesellschaft.

Laudatio würdigt Zusammenhalt im Verein

In seiner Laudatio, so berichten es die Pennebröder, würdigte Vizepräsident Dr. Oliver Schouler insbesondere Kleins Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und den Zusammenhalt innerhalb des Vereins zu stärken.

Ende eines sorgfältig vorbereiteten Generationswechsels

Die Ehrung markiere zugleich das Ende eines sorgfältig vorbereiteten Generationswechsels, so die KG. Bereits vor einigen Jahren habe Klein angekündigt, die Verantwortung rechtzeitig weitergeben zu wollen. Die Nachfolger in der Vereinsspitze seien frühzeitig in ihre künftigen Aufgaben eingebunden worden, ehe er sein Amt nach den Vorstandswahlen im Frühjahr dieses Jahres an seinen Nachfolger Guido Kommer übergab.

Klein bleibt dem Karneval erhalten

Ganz aus dem Karneval zurückziehen wird sich der 69-Jährige allerdings nicht. Bei den Pennebrödern engagiert er sich weiter als Kassenprüfer, außerdem ist er als Kassierer im Festkomitee Pulheimer Karneval aktiv. (rtz)